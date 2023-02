A praça no Lagomar será construída no encontro entre as ruas W5 e W6 - Divulgação/Rui Porto Filho

A praça no Lagomar será construída no encontro entre as ruas W5 e W6Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 13/02/2023 16:08 | Atualizado 13/02/2023 16:08

Macaé - Mais quatro praças serão entregues à população daqui a cerca de seis meses. As obras, com Ordem de Serviço (O.S) já assinadas, serão nos bairros Novo Horizonte e Lagomar e também na localidade de Bicuda Pequena, distrito de Cachoeiros de Macaé, região serrana do município. Fora a construção destas praças, a do bairro Nova Holanda será reformada.



“A previsão é que as comunidades as recebam em seis meses. Estas obras também são fruto da sensibilidade do prefeito Welberth Rezende, para levar mais dignidade à população que reside nestes locais, através de novas áreas de lazer, ou reformando, no caso do bairro Nova Holanda, para que os pais possam levar os seus filhos para usufruir”, disse o secretário Adjunto de Obras, Felipe Bastos.



A praça no Lagomar será construída no encontro entre as ruas W5 e W6. O projeto arquitetônico prevê campo de grama sintética, sede administrativa coberta com telhas coloniais, bebedouros e banheiros com chuveiros. Serão implantados dez postes com iluminação a Led. A área será gramada e terá árvores e arbustos, com cerca protetora compondo as jardineiras.



No Novo Horizonte, a praça será na Rua João Batista de Lima, esquina com a Rua dos Juritis. O projeto inclui parque infantil e campo de futebol com grama sintética, guardados por alambrado. A área, além de piso cimentado, contará com piso emborrachado e também piso tátil, visando a acessibilidade. Fora isso, todos os postes de energia elétrica serão substituídos. A praça terá mesas, bancos e lixeiras de concreto, muretas e jardineiras.



A Região Serrana de Macaé também receberá uma nova praça. A obra em Bicuda Pequena terá pista de skate, pátio concretado, além de quadra de esportes e playground protegidos por alambrado. Haverá muro e quiosque coberto com telhas coloniais. O projeto inclui ainda a implantação de 66 postes de aço para iluminação à Led. A área será gramada, com árvores e arbustos, com jardineiras cercadas.



Já a reforma da praça do bairro Nova Holanda está incluída em um projeto de urbanização, de drenagem e de elétrica, contemplando passeios, arborização, iluminação e demais equipamentos. Um quiosque será construído na praça, que vai ser gramada e receberá árvores e arbustos. Um total de 16 postes de aço para iluminação à Led serão colocados e também alambrado na quadra de esportes.