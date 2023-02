A obra do Cais do Mercado de Peixes de Macaé está na fase de execução da laje do piso - Divulgação/Moisés Bruno H. Santos

Publicado 27/02/2023 12:54 | Atualizado 27/02/2023 13:03

Macaé - O cais do Mercado do Peixe, totalmente estabilizado e recuperado, será entregue à sociedade, pescadores e trabalhadores do setor offshore, no mês de junho. A Comissão de Fiscalização da Secretaria Adjunta de Obras esteve em visita técnica ao local, na última quinta-feira (16). A obra está na fase de execução da laje do piso.

Segundo relatório, aproximadamente 75% do piso já foi concretado. Deste trabalho, 25% do piso foi feito. Fora isso, a colocação das ferragens dos pilares foi executada. A empreitada contou também com a estabilização de parte do enrocamento (blocos de pedra), que corrigiu falhas subterrâneas.

Desde dezembro de 2022, o cais está parcialmente liberado para atendimento aos profissionais da pesca. Quando concluída, a obra beneficiará o escoamento pesqueiro, oferecendo mais comodidade e segurança aos 2.500 pescadores e "cascadeiras" do município.