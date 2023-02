Sessão Ordinária no Centro Cultural do Legislativo - Divulgação/Tiago Ferreira

Sessão Ordinária no Centro Cultural do LegislativoDivulgação/Tiago Ferreira

Publicado 24/02/2023 11:22 | Atualizado 24/02/2023 11:35

Macaé - A composição das 18 comissões parlamentares permanentes para o biênio 2023-2024 foi aprovada na Câmara de Macaé. A votação aconteceu na sessão inaugural do ano de 2023, no dia 15 de fevereiro, realizada no Centro Cultural do Legislativo Dr. Eduardo Cardoso Gonçalves da Silva (sede histórica). Esta é uma etapa importante do trabalho Legislativo, pois marca também as áreas de atuação para as quais estarão voltados os vereadores neste período.

Confira quais são as comissões permanentes e seus integrantes:

Assistência Social e Defesa do Consumidor

Presidente: Rond Macaé

Relator: Edson Chiquini

Titular: Amaro Luiz

Suplente: Reginaldo do Hospital



Agricultura e Pecuária

Presidente: George Jardim

Relator: Paulo Paes

Titular: Tico Jardim

Suplente: Edson Chiquini



Constituição, Justiça, Redação e Garantias Fundamentais

Presidente: George Jardim

Relator: Rafael Amorim

Titular: Jose Prestes

Suplente: Tico Jardim



Energia, Ciência, Tecnologia e Metrologia

Presidente: Guto Garcia

Relator: Professor Michel

Titular: Edson Chiquini

Suplente: Paulo Paes



Defesa dos Direitos Humanos e do Trabalhador

Presidente: Iza Vicente

Relator: Paulista

Titular: Amaro Luiz

Suplente: Jose Prestes



Defesa dos Direitos do Idoso

Presidente: Luiz Matos

Relator: Reginaldo do Hospital

Titular: Alan Mansur

Suplente: Rond Macaé



Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo

Presidente: Edson Chiquini

Relator: Professor Michel

Titular: Luciano Diniz

Suplente: Alan Mansur



Educação e Cultura

Presidente: Guto Garcia

Relator: Iza Vicente

Titular: Professor Michel

Suplente: Luiz Matos



Esporte e Lazer

Presidente: Tico Jardim

Relator: Paulista

Titular: Reginaldo do Hospital

Suplente: Alan Mansur



Ética, Moral, Bons Costumes e Decoro Parlamentar

Presidente: Edson Chiquini

Relator: Amaro Luiz

Titular: Iza Vicente

Suplente: Tico Jardim



Finança, Orçamento, Planejamento e Tributação

Presidente: Paulo Paes

Relator: Reginaldo do Hospital

Titular: Rond Macaé

Suplente: Jose Prestes



Cidadania da Infância e Juventude

Presidente: Iza Vicente

Relator: Paulista

Titular: Amaro Luiz

Suplente: Rafael Amorim



Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Saneamento Básico

Presidente: Professor Michel

Relator: Iza Vicente

Titular: Rafael Amorim

Suplente: Paulista



Obras, Serviços Públicos e Urbanismo

Presidente: Luciano Diniz

Relator: Alan Mansur

Titular: Edson Chiquini

Suplente: Reginaldo do Hospital



Pesca e Aquicultura

Presidente: Alan Mansur

Relator: Rond Macaé

Titular: Amaro Luiz

Suplente: Edson Chiquini



Segurança Pública e Defesa Social

Presidente: Luiz Matos

Relator: Tico Jardim

Titular: Amaro Luiz

Suplente: Edson Chiquini



Saúde

Presidente: Reginaldo do Hospital

Relator: Luiz Matos

Titular: Amaro Luiz

Suplente: Rond Macaé



Transporte e Mobilidade Urbana

Presidente: Amaro Luiz

Relator: Rafael Amorim

Titular: Edson Chiquini

Suplente: Paulista



Entenda como funcionam

As comissões são grupos de trabalhos temáticos, nos quais os vereadores se dividem para estudar os projetos de leis que são apresentados na Casa. Elas são responsáveis por emitir relatórios especializados e detalhados, que justificam e sustentam a aceitação ou rejeição das propostas na Câmara.

Mas não é só isso. Elas também promovem audiências públicas e visitas técnicas, solicitam pedidos de informações e consultas ao Poder Executivo, recebem representações ou reclamações contra atos e omissões do poder público, e acompanham programas e planos de desenvolvimento do município.

Cada comissão é constituída por um presidente, responsável por receber as demandas (proposições, denúncias e reclamações, por exemplo); um relator, que tem a atribuição de produzir os relatórios (diagnóstico, documentação e proposta de encaminhamento); um titular, que participa das discussões para solucionar o problema e contribui para a produção do relatório final (com pedido de providências, ou parecer para a votação em plenário), e um suplente – eventual substituto de um dos membros.