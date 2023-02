Entre as atrações, estão Kinnie, Bira Bello, Bloco do Benê, Cia de Dança Samara Jardim e DJ Tássio Duarte - Divulgação/Márcio Borges

Publicado 13/02/2023 16:29 | Atualizado 13/02/2023 16:29

Macaé - A Prefeitura de Macaé, através da Secretaria Municipal de Cultura, concluiu a montagem da estrutura para o Carnaval da Alegria que acontecerá, simultaneamente, em Cavaleiros, Imbetiba, Barra e Glicério, de sexta (17) até terça-feira (21). Nestes quatro pontos, haverá shows com artistas locais nos cinco dias de festa.

O secretário de Cultura, Leandro Mussi, acompanhou os últimos detalhes para a festa, nesta segunda (13), e disse que trabalharam na montagem da estrutura no município 600 trabalhadores diretos e indiretos. O Carnaval será aberto ao mesmo tempo nos quatro palcos na sexta (17), às 19h, e a programação será sempre até as 22h. Entre as atrações, estão Kinnie, Bira Bello, Bloco do Benê, Cia de Dança Samara Jardim e DJ Tássio Duarte.

“Está tudo pronto para o nosso Carnaval da Alegria, da paz, da família. Artistas locais se revezarão nos quatro palcos em todos os dias da festa. Convido as pessoas de Macaé e de outros municípios para virem curtir com a gente”, enfatizou Mussi.

Segue a programação:

BARRA - Na Barra, na sexta-feira (17), a atração é a Banda Hits (19h às 22h); no sábado (18), DJ Alex Ferreira das 16h às 18h e Bira Belo das 19h às 22h.

No domingo (19), DJ Jéssica Ribeiro, das 16h às 18h; Pingo Balacobaco das 19h às 22h. Na segunda-feira (20), DJ Alex Ferreira, das 16h às 18h e Felipe Braga, das 19h às 22h. No último dia de Carnaval, na terça-feira (21), DJ Tássio Duarte, das 16h às 18h, e Pingo Balacobaco, das 19h às 22h.

CAVALEIROS - Nos Cavaleiros, o Bloco do Benê passa na sexta-feira (17) das 19h às 22h; no sábado (18), a programação começa com Cia de Dança Samara Jardim, das 8h às 11h; Banda Zé Carioca Show, das 14h às 16h; DJ Felipe Tanus, das 16h às 18h e Bloco do Benê, das 18h às 22h.

No domingo (19), as atrações são: Kynnie, das 11h às 13h; Bira Bello, das 14h às 16h; DJ Kallo, das 16h às 18h; Bloco do Benê, das 18h às 22h.

Na segunda-feira (20), Cia de Dança Samara Jardim, das 8h às 11h; Banda Hits, das 14h às 16h; DJ Marvin, das 16h às 18h, e Bloco do Benê, das 18h às 22h.

Para fechar o Carnaval, terça-feira (20), Kynnie, das 11h às 13h; Felipe Braga, das 14h às 16h; DJ Diogo Coelho, das 16h às 18h, e Bloco do Benê, das 18h às 22h.

GLICÉRIO - Em Glicério, Pepinho abre o Carnaval na sexta-feira (17), das 19h às 22h. No sábado (18), Kynnie, das 12h às 14h; Felipe Braga, das 15h às 17h. e DJ Kallo, das 17h às 20h.

No domingo (19), Banda Zé Carioca Show, das 15h às 17h, e DJ Diogo Coelho, das 17h às 20h. Na segunda-feira (20), das 15h às 17h, Netinho Carvalho, e das 17h às 20h, DJ Felipe Tanus. Na terça-feira (21), Bira Bello, das 15h às 17h, e DJ Marvin, das 17h às 20h.

IMBETIBA - Em Imbetiba, na sexta-feira (17), das 19h às 22h, será promovido o Baile de Máscaras e banda Zé Carioca Show.

No sábado (18), das 14h às 16h, Pingo Balacobaco, e das 16h às 18h, DJ Jéssica Ribeiro; seguida de Pepinho, das 18h às 22h.

A Cia de Dança Samara Jardim abre a programação no domingo (19), das 8h às 11h; Felipe Braga, das 14h às 16h; DJ Alex Ferreira, das 16h às 18h, e Batalha de Confete e Pepinho, das 18h às 22h.

Na segunda-feira (20), Kynnie, das 11h às 13h; Pingo Balacobaco, das 14h às 16h; DJ Tássio Duarte, das 16h às 18h, e Bira Belo, das 18h às 22h.

Na terça-feira (21), das 8h às 11h, Cia de Dança Samara Jardim; das 14h às 16h, Netinho Carvalho; das 16h às 18h, DJ Alex Ferreira; e, das 18h às 22h, Banda Hits.