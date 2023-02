Pingo Balacobaco fez em Imbetiba um show voltado para a família toda, com repertório formado por marchinhas tradicionais da festa do Momo - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 20/02/2023 21:21

Macaé - A festa de rua do Carnaval da Alegria em Macaé- RJ segue agitando os foliões. Neste sábado (18) os quatro pontos do município receberam música e diversão, reforçando a potência das manifestações populares, dos blocos de rua para toda a família.



Em Imbetiba, a vovó Francisca Cardoso foi com a filha Fátima Cardoso e a neta Lívia Cardoso participar do início da festa com Pingo Balacobaco. “Já tínhamos vindo no Baile de Máscara na sexta-feira e voltamos hoje para conferir o show do Pingo, que está muito bom com músicas da minha época”, relatou Francisca.

Carnaval na Praia de Imbetiba em Macaé/RJ Divulgação/Rui Porto Filho

Pingo Balacobaco fez em Imbetiba um show voltado para a família toda, com repertório formado por marchinhas tradicionais da festa do Momo, sambas enredo famosos e até composições da Xuxa e clássicas do Trem da Alegria. “Gosto de mesclar ritmos para que toda a família possa brincar no Carnaval”, informou o artista, que no final do show cantou sucessos de axé, além de frevo e maracatu.Para o morador do Centro, Samuel Duarte, de 52 anos, o show de Pingo Balacobaco, com marchinhas tradicionais do Carnaval, mostra um resgate da história e da cultura da folia. “Hoje vemos famílias brincando aqui em Imbetiba, um mar de gente que extravasa os sentimentos guardados na pandemia”, disse.Na Barra, Bira Bello convidou os foliões a irem com ele em um show marcado por irreverência, bom humor e espontaneidade. O público vibrou com seus sucessos "Curtida não é traição" e "O pai só quer tu".- O show está a cara do Carnaval. E a presença da ambulância nos dá uma sensação de conforto caso alguém passe mal – comentou a administradora Valéria Cruz, de 38 anos.Com três cds lançados, o cantor chegou com seu famoso #BiraBus, mostrando suas cores vivas conhecidas pelos seus fãs. “Preparamos um show com uma pegada especial para o Carnaval e para contagiar a galera”, definiu. Também na Barra, o DJ Alex Ferreira montou um set list com hits de sucesso.Kynnie convocou Glicério para chamar os amigos, levar suas fantasias e vestir-se de paz e alegria no Bloco Atura BB, em Glicério. “Respeitamos a diversidade e caímos na folia com responsabilidade. Viemos trazer muito entretenimento e música para a Região Serrana”, entoou.Kynnie comandou o Bloco Atura BB em Glicério, acompanhada de músicos na guitarra, baixo, teclado, percussão, sax, trompete, backing e bailarinos.A cantora lançou o primeiro EP de sua carreira, "Kynnie", com sucessos como "Alucinação", "Pretinho" (participação de Lukinhas) e "Não Sou de Ferro" (participação de Edi Rock). Além disso, a artista lançou a segunda parte do projeto homônimo com feats de peso, como Preta Gil ("Oro"), Luthuly ("Champagne & Lingerie") e Dona Nyna, Ruxell e Bivolt ("190").Além de Kynnie, Felipe Braga e DJ Kallo foram as atrações de Glicério.