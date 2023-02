Não faltam opções gratuitas, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará festas em quatro pontos do município - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 16/02/2023 15:24 | Atualizado 16/02/2023 15:25

Macaé - Com a folia batendo à porta, os macaenses e turistas de toda a região dos Lagos e Norte Fluminense poderão curtir o feriado com muita animação em Macaé - RJ. A associação de fomento ao turismo, Macaé Convention & Visitors Bureau reuniu diversas opções para todos os gostos e idades.

Não faltam opções gratuitas, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará festas em vários pontos do município. Denominado 'Carnaval da Alegria', os bairros Cavaleiros, Imbetiba, Barra e Glicério - distrito da Região Serrana -, terão festas simultâneas. Com início nesta sexta (17) até terça-feira (21). Nestes quatro pontos, haverá shows com artistas locais nos cinco dias de festa. Além disso, restaurantes, bares e casas de eventos também estão recheados de opções.

Confira a programação completa de Macaé, durante o Carnaval:

Sexta-feira (17):

- Baile de Máscaras e banda Zé Carioca Show, das 19h às 22h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Banda Hits, das 19h às 22h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Bloco do Benê, das 19h às 22h. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Pepinho, das 19h às 22h. Evento gratuito, em Glicério.

- Ricardo Badaro (samba), início às 18h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba.

- Israel Folia, das 19h às 2h. Evento particular, no Maestro Bar - Sol Y Mar.



Sábado (18):

- Pingo Balacobaco, das 14h às 16h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Jéssica Ribeiro, das 16h às 18h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Pepinho, das 18h às 22h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Alex Ferreira, das 16h às 18h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Bira Belo, das 19h às 22h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Cia de Dança Samara Jardim, das 8h às 11h. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Banda Zé Carioca Show, das 14h às 16h. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- DJ Felipe Tanus, das 16h às 18h. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Bloco do Benê, das 18h às 22h. Evento gratuito, nos Cavaleiros

- Kynnie, das 12h às 14h. Evento gratuito, em Glicério.

- Felipe Braga, das 15h às 17h. Evento gratuito, em Glicério.

- DJ Kallo, das 17h às 20h. Evento gratuito, em Glicério.

- Roda de Samba com a Escola de Samba Portela, início às 18h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba.

- Carnalico, início às 17h. Evento particular, no Bar do Jorginho - Costa do Sol.

- Folia Bahia, das 19h às 2h. Evento particular, no Maestro Bar - Sol Y Mar.



Domingo (19):

- Cia de Dança Samara Jardim, das 8h às 11h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Felipe Braga, das 14h às 16h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Alex Ferreira, das 16h às 18h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Batalha de Confete e Pepinho, das 18h às 22h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Jéssica Ribeiro, das 16h às 18h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Pingo Balacobaco, das 19h às 22h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Kynnie, das 11 às 13 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Bira Bello, das 14 às 16 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- DJ Kallo, das 16 às 18 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Bloco do Benê, das 18 às 22 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Banda Zé Carioca Show, das 15h às 17h. Evento gratuito, em Glicério.

- DJ Diogo Coelho, das 17h às 20h. Evento gratuito, em Glicério.

- Carnalico, das 16h às 20h. Evento particular, no CEPE Sede Campestre, na Glória.

- Grupo Sem Limite Retro (samba e pagode), início às 18h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba.

- Pagode da Folia, das 19h às 2h. Evento particular, no Maestro Bar - Sol Y Mar.

Segunda-feira (20):

- Kynnie, das 11h às 13h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Pingo Balacobaco, das 14h às 16h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Tássio Duarte, das 16h às 18h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Bira Belo, das 18h às 22h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Alex Ferreira, das 16h às 18h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Felipe Braga, das 19h às 22h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Cia de dança Samara Jardim, das 8 às 11 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Banda Hits, das 14 às 16 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- DJ Marvin, das 16 às 18 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Bloco do Benê, das 18 às 22 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Netinho Carvalho, das 15h às 17h. Evento gratuito, em Glicério.

- DJ Felipe Tanus, das 17h às 20h. Evento gratuito, em Glicério.

- Carnalico, das 16h às 20h. Evento particular, no CEPE Sede Campestre, na Glória.

- Samba da Vila, início às 18h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba.

- Djs e cerveja liberada, das 19h às 2h. Evento particular, no Maestro Bar - Sol Y Mar.

Terça-feira (21):

- Cia de Dança Samara Jardim, das 8h às 11h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Netinho Carvalho, das 14h às 16h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Alex Ferreira, das 16h às 18h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- Banda Hits, das 18h às 22h. Evento gratuito, em Imbetiba.

- DJ Tássio Duarte, das 16h às 18h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Pingo Balacobaco, das 19h às 22h. Evento gratuito, na Barra de Macaé.

- Kynnie das 11 às 13 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Felipe Braga das 14 às 16 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- DJ Diogo Coelho das 16 às 18 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Bloco do Benê das 18 às 22 horas. Evento gratuito, nos Cavaleiros.

- Bira Bello, das 15h às 17h. Evento gratuito, em Glicério.

- DJ Marvin, das 17h às 20h. Evento gratuito, em Glicério.

- Carnalico, das 16h às 20h. Evento particular, no CEPE Sede Campestre, na Glória.

- Baile de Fantasia Regional do Bigua (samba), início às 18h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba.



O pós Carnaval também está garantido. Veja:

- Roda de Samba, início às 19:30h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba. No dia 23/02, quarta-feira de cinzas.

- David Jr, início às 21h. Evento particular, no Maestro Bar - Sol Y Mar. No dia 24/02.

- Diego Cabral e Banda (samba), início às 19:30h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba. No dia 24/02.

- Pagode do China, início às 19:30h. Evento particular, no Sacra Beer - Imbetiba. No dia 25/02.



Opções divertidas para a criançada: