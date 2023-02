Projeto socioambiental promovido pela Etesco junto ao Parque Atalaia em Macaé, proporciona momento de integração junto à comunidade e colaboradores - Divulgação/Carla Cardoso

Publicado 15/02/2023 09:44 | Atualizado 15/02/2023 09:50

Macaé - Um fim de semana inesquecível, com a natureza como testemunha. Essa foi a experiência de quem participou do projeto: “O Planeta é a sua casa. Cuide Agora - Mata Atlântica: Nosso Bioma”, promovido pela Etesco no último sábado (11), no Parque Municipal Atalaia, em Macaé - RJ.



Aproximadamente cem pessoas, entre elas, os alunos da equipe de atletismo do CIEP 455 Municipalizado Maringá - que é patrocinada pela empresa - fizeram o plantio de mudas de Palmeira Juçara (espécie ameaçada de extinção) no “Bosque do Amor”, dentro do parque. Além do plantio, o grupo participou de uma caminhada ecológica pela Trilha das Ruínas até uma cachoeira, enquanto aprendia sobre preservação ambiental, com apoio do coordenador do Atalaia, o biólogo Alexandre Bezerra.



"Trata-se de um projeto socioambiental que a empresa apóia e, junto ao Parque Atalaia, proporcionamos esse momento de integração junto à comunidade e colaboradores. Muita gente ainda desconhece esse espaço maravilhoso dentro do município e nossa intenção é fazer essa interação. Apoiamos o projeto de atletismo e podemos proporcionar essa socialização com conscientização ambiental a eles e seus familiares", explica o gerente de operações da empresa, José Antônio Simensatto.



Giselle Chunques , Gerente de SGI E Compliance da Etesco, acrescenta que o objetivo da empresa é conscientizar o maior número de pessoas em relação à problemática ambiental. Segundo ela, esses pilares já estão enraizados na cultura da organização.

"A gente sabe que o futuro do planeta são eles. Então, se eles se conscientizarem sobre o quão importante é a atitude deles em relação ao planeta, à preservação do meio ambiente, isso já é meio caminho andado. Foi muito importante trazê-los aqui para essa vivência, para eles conhecerem e se encantarem, e despertar neles essa consciência ambiental e o que podem fazer para preservar tudo isso", afirma.



Essa foi a segunda etapa do projeto ambiental da Etesco. A primeira foi promovida com alunos da Escola Municipal Maria Cecília. "Estamos sempre pensando em ações focadas à preservação. Há 15 anos temos a certificação ambiental, o ISO 14001, comenta Giselle.

Após o passeio, todo o lixo produzido no encontro foi recolhido e levado pelos participantes para o descarte correto.