A arte criada na lateral do edifício Cosmos terá inspiração na natureza, tão rica na cidadeDivulgação/Arquivo Pessoal

Publicado 24/02/2023 14:53 | Atualizado 24/02/2023 15:30

Macaé - O mais alto grafite do mundo está sendo feito pelo artista macaense Marlon Muk, com curadoria da Open Street Gallery. A obra na lateral de um edifício com mais de 110 metros de altura, em Balneário Camboriú, faz parte do projeto #cidadeincomparável, realizado pela construtora Embraed.



Marlon Muk é grafiteiro renomado que já assinou obras nos quatro cantos do país. A arte criada na lateral do edifício Cosmos terá inspiração na natureza, tão rica na cidade.

O mural a céu aberto que terá 111,77 metros de altura por 5,54 metros de largura, ou seja 619,20 metros quadrados, já é considerado o mais alto do mundo Divulgação/Arquivo Pessoal



"Balneário Camboriú é uma cidade cheia de belezas naturais e, como é um edifício frente mar, busquei destacar o Sol. É ele que dá a tonalidade a todo o mural, com seus raios que permeiam as folhas de uma Costela de Adão. Escolhi essa planta pela sua simetria e seus significados", detalha Muk.