A Lagoa de Imboassica é um dos cartões postais de MacaéDivulgação/Rui Porto Filho

Publicado 27/02/2023 12:21 | Atualizado 27/02/2023 12:25

Macaé - O “Festival Lagoa Rock – Arte e Sustentabilidade” está de volta e promete agitar a Praia dos Cavaleiros, de quinta-feira (2) a domingo (5), das 18h às 23h. Os shows, promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, acontecem no palco montado próximo ao posto 1, com apresentações de bandas consagradas nesse ritmo musical. Worker Beat, Vmax, Guma, Uns e Outros, Barão Vermelho, Call The Police são as atrações do evento que completou 10 anos no mês de janeiro.



Na quinta-feira (2), a programação contará com DJ Lagoa Rock, às 18h, e Worker Beat, às 21h. O DJ Lagoa Rock retorna ao palco, às 22h30, com encerramento às 23h. As apresentações continuam na sexta-feira (3), no mesmo horário. Será a vez de DJ Pitty, banda VMax e Uns e outros.

No sábado (4), o público poderá curtir a banda Jardins do Jack, às 18h30, seguido do DJ Pitty, às 19h30, e Barão Vermelho, a partir das 21h Divulgação



No sábado (4), o público poderá curtir a banda Jardins do Jack, às 18h30, seguido do DJ Pitty, às 19h30, e Barão Vermelho, a partir das 21h. No domingo (5), o Festival Lagoa Rock começa mais cedo, às 15h, com DJ Pitty. Na sequência, às 16h, entra no palco a banda Guma. DJ Pitty volta às 17h, seguido de Call The Police, às 18h30. Logo após, DJ Pitty encerra a programação com mais hits, das 20h às 21h.



O secretário de Cultura, Leandro Mussi, fala sobre a importância de apoiar o evento. “É fundamental para o governo municipal apoiar eventos como o Lagoa Rock. Temos a intenção de trazê-lo para o Calendário Cultural, com edições a cada dois meses, divertindo a nossa população e turistas”, destaca o secretário.



Para o idealizador e organizador do Lagoa Rock, Koy Lemos, a retomada do festival proporciona visibilidade aos artistas locais. “Nossa principal ideia é que eles troquem experiências com esses grandes artistas, além de buscarmos despertar nas pessoas a importância da sustentabilidade e das riquezas naturais que temos em nossa cidade”, comenta Koy.



