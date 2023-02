O Museu do Legislativo de Macaé funciona na Avenida Rui Barbosa, 361 - Divulgação

O Museu do Legislativo de Macaé funciona na Avenida Rui Barbosa, 361Divulgação

Publicado 27/02/2023 13:25 | Atualizado 27/02/2023 13:25

Macaé - O 2º Fórum das Juventudes de Macaé será realizado nesta terça-feira (28), às 14h, no Museu do Legislativo. O objetivo é eleger a primeira grade do Conselho Municipal de Políticas para Juventude no Município de Macaé (Cojuma). O museu funciona na Avenida Rui Barbosa, 361.

O Fórum será aberto às 14h, com as presenças de representantes dos poderes Executivo e Legislativo, além de convidados. Já a partir das 15h, está programada a mesa "Os desafios na luta pela construção das políticas públicas de juventude". O tema será mediado pela coordenadora de Políticas para a Juventude de Macaé, Andressa Dantas. A abordagem será ministrada pelos convidados Marlon Barbosa, Superintendente de Juventude de Cabo Frio e Irlane Alexandre do projeto NEA-BC.

Já das 17h às 18h terá início o processo eleitoral do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. Seguindo o cronograma, após o término das eleições com contagem dos votos, haverá roda cultural com apresentação de hip hop com uma batalha de MC´s.

''É muito importante a participação da juventude macaense. Vamos discutir, abordar políticas públicas para o jovem. O conselho elabora, planeja e implementa as políticas voltadas para as juventudes, além de monitorar e avaliar a execução das mesmas'', disse Andressa Dantas.