Comitiva macaense foi recebida pela diretora de Relações Institucionais da concessionária, Andréia Andrade. Ela respondeu aos questionamentos ao lado de técnicos de atendimento, manutenção e relacionamento com o público - Divulgação

Publicado 02/03/2023 15:54 | Atualizado 02/03/2023 15:54

Macaé - Durante a segunda-feira (27), uma comitiva da Câmara de Macaé esteve no Rio de Janeiro para tratar dos problemas de fornecimento de energia elétrica. Aos representantes da concessionária Enel, que se comprometeram em melhorar o serviço, foram entregues um relatório de reclamações, elaborado pelo Procon, e ofícios com assinaturas dos 17 parlamentares.

O grupo, liderado pelo presidente Cesinha (Solidariedade), contou com Luiz Matos (Republicanos) e Tico Jardim (Solidariedade). Eles relataram a falta constante de energia, especialmente na Região Serrana, além da demora no atendimento e da falta de manutenção nos fios e postes. Tico ainda citou casos de agricultores que tiveram grandes prejuízos. “Em alguns distritos, os moradores chegam a ficar dias sem luz, perdendo a produção de leite por falta de refrigeração.”

Cesinha afirma que o mesmo acontece com pequenos negócios na cidade. “Também fizemos uma pesquisa com os moradores e quase 90% das respostas sobre a Enel foram negativas. Macaé é uma cidade de grande importância para a economia do país e não pode continuar sofrendo com um serviço de baixa qualidade”, acrescentou.

Luiz Matos reforçou as cobranças. “Nosso objetivo aqui é buscar respostas práticas, pois as reclamações só aumentam. Espero que desta reunião saiam melhorias significativas para os consumidores, pois as contas chegam rigorosamente em dia”, disse.

Do Executivo, participaram o secretário adjunto de Saneamento Básico, Ricardo Moreira, e técnicos da pasta. Eles relataram que diversas ações do governo, para melhorar o tratamento e a distribuição de água nos distritos, estão sendo afetadas por problemas na rede elétrica.

Frente Parlamentar

O procurador do Legislativo, Roan Flores de Lima, participou da comitiva. Ele antecipou que, em breve, será oficializada a frente parlamentar para acompanhamento das reivindicações ligadas às melhorias no serviço prestado pela concessionária. “Essa é mais uma forma da Câmara cumprir o seu papel fiscalizador.”

Enel responde aos vereadores

A comitiva macaense foi recebida pela diretora de Relações Institucionais da concessionária, Andréia Andrade. Ela respondeu aos questionamentos ao lado de técnicos de atendimento, manutenção e relacionamento com o público. “Reconhecemos ocorrências críticas em diversos pontos da cidade, principalmente depois das fortes chuvas que causaram danos nos últimos meses.”

Responsável pela Unidade Territorial Norte, Felipe Anderson informou que uma mudança recente na estrutura da Enel vai agilizar os serviços na cidade. Agora, o território de Macaé passa a ser considerado uma área exclusiva, deixando de englobar as cidades Itaperuna, Pádua e Cantagalo que, por sua vez, formam o novo polo “Noroeste”.

A empresa também afirma que investiu R$ 14,2 milhões na cidade, permitindo a construção de 9,3km de rede elétrica, além de 8,4 mil podas de árvores, 1,2 mil manutenções e compra de equipamentos para monitorar a rede de forma remota.