O presidente citou informações dadas pela Enel, ao discutir um requerimento de Rond Macaé (Patriota) aprovado na sessão - Divulgação/Ivana Gravina

O presidente citou informações dadas pela Enel, ao discutir um requerimento de Rond Macaé (Patriota) aprovado na sessãoDivulgação/Ivana Gravina

Publicado 02/03/2023 16:03 | Atualizado 02/03/2023 16:13

Macaé - O presidente Cesinha (Solidariedade) levantou o tema da falta de ar-condicionados em escolas da rede municipal, nesta quarta-feira (1), na Câmara de Macaé. Os equipamentos não são instalados porque a rede elétrica não suporta a carga exigida. O presidente citou informações dadas pela Enel, ao discutir um requerimento de Rond Macaé (Patriota) aprovado na sessão. O documento pede esclarecimento sobre as quedas de energia no bairro Horto.

“Na reunião que tivemos com a empresa, soubemos que as salas não são climatizadas porque a Secretaria de Educação não apresenta os padrões necessários para a implantação da rede trifásica”, disse Cesinha. O vereador Guto Garcia (PDT), ex-secretário da pasta, afirmou que esses protocolos devem ser apresentados pela Secretaria de Obras.

Já Alan Mansur (Cidadania) discordou. Segundo ele, o serviço já está ocorrendo sob responsabilidade da própria Secretaria da Educação. Mansur substituiu na sessão o líder de governo Luciano Diniz (Cidadania), que cumpriu agenda externa.

Luiz Matos (Republicanos) lamentou a situação. “Numa escola do Mirante da Lagoa, temos crianças com necessidades especiais passando calor a 36 graus, com sensação térmica de 42”. O presidente lembrou de um contrato de manutenção nas unidades, que está em vigor com recursos de R$ 24 milhões, no qual a demanda poderia ser incluída.

“Outra saída poderia ser a contratação de uma empresa de projetos especializada, como foi feito em Araruama e Maricá”, acrescentou Cesinha. Também participaram do debate Tico Jardim (Solidariedade), Edson Chiquini (PSD), Professor Michel (Patriota), Iza Vicente (Rede) e Paulo Paes (Republicanos).