Queda chega a 100% em alguns casosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/10/2023 12:32 | Atualizado 10/10/2023 12:32

Macaé - Macaé está em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro no ranking que mede a redução de criminalidade a partir de indicadores estratégicos. A queda chega a 100% em alguns casos. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP), fornecidos pela 123ª Delegacia de Polícia. Esse resultado é fruto de políticas públicas e dos esforços unificados das instituições de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura de Macaé, por meio da Guarda Municipal.

Ao comparar os meses de janeiro a setembro de 2022 e 2023, os roubos de carga tiveram uma diminuição histórica de 83%. Já nos casos de roubos de rua houve uma redução de mais de 11%, seguidos dos homicídios, com queda de 49% e roubo de veículos, 42%.

Agora se essa comparação for feita somente entre os meses de agosto dos dois anos, os números são ainda mais impactantes. Em 2022, foram registrados 34 casos de roubos de rua em Macaé. Já nesse mesmo período deste ano, foram apenas sete registros, ou seja, uma redução de 80%. A última vez que Macaé registrou um número comparado a esse foi em 2003, há 20 anos. Roubo de carga, também comparado aos meses de agosto desses dois anos, a redução é de 100%.

O bairro Parque Aeroporto que registrava um número expressivo de homicídios registrou uma queda de 80% de ocorrências comparado ao ano passado. Um exemplo das políticas públicas e trabalho unificado é o Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis), que é pago pela Prefeitura de Macaé aos profissionais de segurança que atuam, nas horas de folga, no policiamento do município.

Além do conselho comunitário de segurança pública, que são reuniões com representantes de bairros para entender as principais demandas de cada localidade. O município hoje conta com o Batalhão de Ações com Cães, o primeiro instalado no interior do Rio, e com o programa Segurança Presente, que é um grande destaque.

A Prefeitura também inaugurou a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher e a sede da Patrulha Maria da Penha com o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência doméstica na cidade.

Com a implementação de estratégias de policiamento, programas de prevenção e o engajamento da comunidade, a expectativa é que esse índice diminua cada vez mais. A proposta é transformar Macaé em uma das cidades mais seguras do Rio de Janeiro.