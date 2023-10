Evento será na Praça Washington Luiz - Foto: Rui Porto Filho

Evento será na Praça Washington LuizFoto: Rui Porto Filho

Publicado 11/10/2023 12:17

Macaé - A 2ª Edição do "Macaé Criança Feliz" está prestes a encantar a garotada com um dia repleto de alegria e diversão. O evento está marcado para esta quinta-feira (12) e promete oferecer uma série de atrações gratuitas na Praça Washington Luiz, das 8h às 13h. A iniciativa é do Programa de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem), da Prefeitura de Macaé.

A criançada terá a chance de desfrutar de brinquedos infláveis, atividades recreativas, apresentações de dança e ainda terá a oportunidade de encontrar ícones infantis, incluindo a presença do divertido Palhaço Zé Cueca.



O evento contará com a participação de personagens populares, como heróis e princesas, tornando o dia ainda mais mágico. A primeira-dama e coordenadora do Pró-Bem, Quelen Rezende, ressaltou o carinho dedicado à organização do evento, afirmando: "Estamos felizes em poder proporcionar um dia de alegria para a garotada, celebrando esse momento tão especial da vida que é a infância."



Entre as atrações confirmadas, destaca-se o grupo "Portadores da Alegria". A Coordenadoria Especial de Odontologia distribuirá folhetos explicativos e 500 kits infantis para a higiene bucal. A Defesa Civil oferecerá orientações ao público sobre primeiros socorros.



A Secretaria de Mobilidade Urbana apresentará o projeto da "Escolinha de Trânsito", focado na conscientização educativa. Além disso, os visitantes da praça poderão apreciar uma emocionante apresentação da Companhia de Dança Samara Jardim. O evento também incluirá atividades esportivas e recreativas, promovidas por profissionais da Secretaria de Esportes, e haverá sorteio de brindes.