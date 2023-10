Festa será na Avenida Quissamã, W18, no bairro Lagomar - Foto: Rui Porto Filho

Festa será na Avenida Quissamã, W18, no bairro LagomarFoto: Rui Porto Filho

Macaé - Os preparativos para o Dia das Crianças estão a todo vapor, e o Laboratório de Vivências Negras, conhecido como Afrolab, está preparando um evento especial para as crianças do bairro Lagomar. O objetivo é proporcionar momentos de alegria, lazer e reconhecimento para os pequenos da comunidade. A festa será gratuita e acontecerá nesta quinta-feira (12), a partir das 15h, na Avenida Quissamã, W18.



O Afrolab, sob a liderança da fundadora Emily Santos, acredita que o evento é mais do que apenas brincadeiras. É uma oportunidade de mostrar para essas crianças o quanto são importantes e valorizadas pela sociedade e por todos os envolvidos. O evento incluirá pipoca, algodão doce, cortes de cabelo, pula-pula e sorteio de brinquedos.

O Afrolab tem se dedicado a levar oficinas, eventos e workshops sobre cultura e desenvolvimento social às comunidades de Macaé. Eles reconhecem a importância do Dia das Crianças, que é aguardado com tanta ansiedade por muitos pequenos, tanto quanto o Natal ou seus próprios aniversários. A iniciativa visa resgatar o lugar da criança na infância, permitindo que elas cresçam como adultos conscientes, felizes e mentalmente saudáveis, tendo tido a oportunidade de desfrutar de uma infância plena.

Iniciativa visa resgatar o lugar da criança na infância, permitindo que elas cresçam como adultos conscientes Foto: Divulgação

Para muitas crianças, a infância é roubada cedo demais, principalmente aquelas que vivem em comunidades onde são forçadas a trabalhar desde tenra idade para ajudar suas famílias. Esta ação tem como objetivo resgatar o espírito e a essência da infância, fornecendo a essas crianças um dia especial que valoriza sua singularidade.



