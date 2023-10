Macaé participa do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil - Foto: Divulgação

Macaé participa do Plano Nacional de Proteção e Defesa CivilFoto: Divulgação

Publicado 11/10/2023 12:20

Macaé - Macaé, conhecida como a capital do petróleo, está desempenhando um papel de destaque na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O município foi escolhido como um dos oito no estado do Rio de Janeiro para participar ativamente desse projeto, que tem como objetivo fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e aprimorar a capacidade de resposta a riscos e desastres em todo o território nacional.

A participação de Macaé envolveu a colaboração em workshops online e presenciais. Recentemente, a equipe da Defesa Civil do município esteve presente no terceiro workshop presencial, realizado em Belo Horizonte (MG), junto com representantes de outros estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O encontro teve como foco o fortalecimento do processo participativo que guiará as ações do projeto.

O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil é composto por 11 eixos, cada um com suas próprias estratégias e metas. Essas iniciativas têm o potencial de transformar o Brasil em um país mais preparado para enfrentar desastres e proteger a vida de seus cidadãos. Macaé desempenhou um papel fundamental na discussão dessas propostas, destacando as prioridades da região da Costa do Sol.

O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil visa criar diretrizes e estratégias para gerenciamento de riscos e desastres em todo o país, e a participação de Macaé é um passo significativo nessa direção.