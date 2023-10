Alterações e ampliações de linhas de ônibus já vêm sendo realizadas - Foto: Divulgação

Publicado 11/10/2023 12:26 | Atualizado 11/10/2023 12:30

Macaé - A Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana de Macaé está implementando mudanças na linha T61, com o objetivo de atender melhor à demanda dos usuários do transporte coletivo urbano. A alteração no itinerário entra em vigor a partir do próximo sábado (14) e visa beneficiar moradores dos bairros Campo D’Oeste, Riviera Fluminense, Costa do Sol, Sol y Mar e Novo Visconde, com trajeto direcionado ao Shopping, Cidade Universitária e Cavaleiros Firmas.

Essas mudanças e ampliações nas linhas de ônibus fazem parte de um esforço contínuo do setor de Planejamento da Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana, iniciado após a Resolução da SEMMURB 2022, que atualizou a Legalização dos Itinerários do Transporte Público Urbano de Macaé. O objetivo principal é elevar a qualidade do atendimento e dos serviços oferecidos aos passageiros do transporte urbano.

Com essa alteração, a linha T61 Terminal Central x Cavaleiros Firmas passará a percorrer a Avenida Evaldo Costa, melhorando a acessibilidade dos moradores de várias regiões da cidade.

Luiz Carlos Moreira, diretor da Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana, explicou que o setor tem se dedicado a planejar e atender às necessidades da população, considerando a expansão e a variação das origens e demandas dos usuários do transporte público. Além das mudanças nas linhas, outras ações estão em andamento para melhorar o atendimento aos passageiros, como a chegada de 100 novos ônibus com tecnologia de ponta e a instalação de 175 abrigos de ônibus. Também está prevista a renovação de 100% da frota que atende Macaé até 2024.

Além da linha T61, a região é atendida por outras linhas de ônibus, como a C41B Terminal Central x Bairro da Glória, A11 Terminal Central x Vale Encantado, ambas via Shopping; T41 Terminal Cehab x Cavaleiros Firmas e T21 Terminal Cehab x Bela Vista, que passam pela Avenida Carlos Augusto Tinoco Garcia. Todas essas ações visam aprimorar a qualidade do transporte público na cidade e atender às necessidades da comunidade.