Evento será no Auditório Claudio Ulpiano, na Cidade UniversitáriaFoto: Divulgação

Publicado 11/10/2023 12:24

Macaé - A IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (PcD) está com inscrições abertas para a participação da comunidade. O evento acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro, no Auditório Claudio Ulpiano, na Cidade Universitária. Os interessados podem se inscrever através do link https://forms.gle/6f6tTkEZCKbXfMDx8 ou utilizando o QRCode disponível na arte do evento, indicando o eixo temático de seu interesse.

As inscrições permanecerão abertas até o início do evento, porém, devido à limitação de vagas, assim que todas forem preenchidas, as inscrições serão encerradas. O tema central da conferência é "Cenário atual e futuro na implementação dos direitos das pessoas com deficiência: construindo um Brasil mais inclusivo". O primeiro dia do evento acontecerá das 14h às 17h, e o segundo dia das 8h às 17h.

As propostas apresentadas na conferência municipal serão encaminhadas para a Conferência Estadual, onde serão debatidas e servirão como base para novas propostas a serem apresentadas na conferência nacional do próximo ano. A conferência municipal é uma iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD) e da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade.

O evento será realizado no Auditório Claudio Ulpiano, na Cidade Universitária, localizado na Avenida Aloísio da Silva Gomes, 50, Bairro Granja dos Cavaleiros. É uma oportunidade importante para a comunidade contribuir com propostas que visam garantir os direitos das pessoas com deficiência e construir um Brasil mais inclusivo.

Os debates durante a conferência serão divididos em cinco eixos temáticos:

1. Estratégias para manter e aprimorar o controle social, garantindo a participação das pessoas com deficiência.

2. Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada.

3. Financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência.

4. Cidadania e Acessibilidade.

5. Os desafios para a comunicação universal.