Macaé - O esporte de Macaé segue em destaque nas principais competições regionais, garantindo medalhas ao ocupar o lugar mais alto do pódio. No último domingo (8), a Escola de Karatê Samara Jardim garantiu o troféu de Campeã por equipe do Campeonato Estadual da Federação de Karatê Fluminense (FKF). Os 31 atletas que defenderam o brasão de Macaé na competição foram recebidos nesta quarta-feira (11) pelo prefeito Welberth Rezende.



"O resultado garantido por nossos atletas representa o sucesso do projeto de governo em tornar o esporte como instrumento de transformação de vidas", destacou o prefeito.

Além do troféu de campeão, a equipe da Escola Samara Jardim garantiu também 18 medalhas ouros, 12 de prata e 4 bronzes, conquistados em 30 categorias individuais, desde a base até o master.



Dos 31 lutadores que participaram do Campeonato, 16 são beneficiados pelo Bolsa Atleta.

"O apoio do governo tem sido o diferencial para que possamos levar os nossos atletas aos principais campeonatos dos circuitos regional e nacional", ressaltou Samara.



A equipe também conta com o auxílio da profissional de educação física Tainy Cardoso.



