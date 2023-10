Prefeito Welberth Rezende disse que governo está comprometido em trabalhar em conjunto para avançar em questões significativas - Foto: Divulgação

Publicado 11/10/2023 16:18

Macaé - Durante uma nova reunião com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE), o governo de Macaé apresentou ações concretas que resultaram do diálogo constante com o sindicato. Essas ações visam melhorar a qualidade da educação pública municipal e o bem-estar dos profissionais da educação.



O prefeito Welberth Rezende destacou a importância do diálogo com o SEPE e ressaltou que o governo está comprometido em trabalhar em conjunto para avançar em questões significativas para os servidores e os mais de 40 mil alunos matriculados na rede pública municipal.



Entre as ações apresentadas, o governo destacou a ampliação de escolas localizadas em áreas de risco e de difícil acesso, proporcionando um ambiente mais seguro e acessível para os estudantes. Além disso, os agentes de serviços gerais (ASG) nas escolas receberam apoio adicional com novos serviços de limpeza, melhorando a higiene nas unidades escolares.



Outra medida importante é o aumento dos recursos destinados ao Programa Municipal Dinheiro na Escola (PMDE), permitindo aos diretores maior autonomia para realizar a manutenção das escolas, adquirir insumos e realizar reparos quando necessário. Além disso, o governo está atualmente em processo de realização de um concurso público, avaliando seu impacto financeiro e orçamentário.



A reunião também abordou reajustes salariais, bem como o aumento dos auxílios de alimentação e refeição, demonstrando o compromisso do governo de Macaé em valorizar os profissionais da educação e melhorar as condições de ensino nas escolas públicas municipais. A discussão contou com a presença de representantes do governo e do SEPE, visando o progresso contínuo da educação no município.