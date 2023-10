Objetivo central da campanha é coletar livros de literatura infantil - Foto: Ilustração

Objetivo central da campanha é coletar livros de literatura infantil Foto: Ilustração

Publicado 11/10/2023 16:28

Macaé - No Dia da Criança, o Instituto João e Maria Backheuser (IJMB) dá início a mais uma edição do projeto "Doe Livros, Faça Histórias", com o propósito de arrecadar livros para as bibliotecas escolares de escolas públicas municipais apoiadas pela organização e incentivar a leitura entre os alunos. O objetivo do IJMB é angariar 1000 livros para 32 escolas.

Para ampliar a captação de doações, o IJMB estabeleceu uma parceria com a livraria online Dois Pontos. Uma novidade deste ano é que a campanha focará exclusivamente em livros novos. Em edições anteriores, o IJMB recebia tanto livros novos quanto usados. Em 2022, mais de 1.600 livros foram arrecadados para as redes municipais parceiras do IJMB.

O novo formato da campanha envolve os interessados acessando o site da livraria e adquirindo um vale-presente (nos valores de R$ 50, R$ 100 ou R$ 150) em nome do IJMB. A cada R$ 50 doados, o IJMB fará uma doação adicional de R$ 50, com um limite de R$ 15.000.

Com os créditos, o IJMB adquire livros novos em quantidade, adequados à faixa etária dos alunos e alinhados à proposta pedagógica das redes de ensino e ao projeto de apoio da organização, o Letras do Saber, direcionado a alunos da Pré-Escola, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

O objetivo central da campanha é coletar livros de literatura infantil que promovam uma educação antirracista, valorizando a literatura afro-brasileira e indígena. A seleção dos livros é feita pelo Instituto em conjunto com as redes de ensino, com foco na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Um amplo acervo de literatura infantil desempenha um papel crucial na promoção da alfabetização das crianças.

Anna Backheuser, presidente do Conselho do Instituto João e Maria Backheuser (IJMB), expressou otimismo quanto ao impacto da campanha, ampliando o acesso a livros para os alunos da rede pública no interior do Estado do Rio de Janeiro. Ela enfatizou o papel da iniciativa em formar novos leitores e contribuir para o aprendizado das crianças.

A campanha estará aberta à participação entre 11 de outubro e 6 de novembro, com as doações programadas para entrega nas escolas até 30 de novembro.