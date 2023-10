Publicado 26/10/2023 12:39

Macaé - As águas da Praia de Imbetiba, em Macaé, foram consideradas próprias para banho após análises realizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Os resultados seguem os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

As amostras foram coletadas em dois pontos da orla de Imbetiba e a confirmação vem após a conclusão de trechos das obras de saneamento realizadas pela BRK Ambiental no bairro. A região passou por melhorias significativas no sistema de coleta e tratamento de esgoto, refletindo positivamente na balneabilidade da praia.

De acordo com a Secretaria Adjunta de Saneamento, cerca de 15 km de rede coletora de esgoto já foram implantadas na Imbetiba, sistema que inclui também cinco estações elevatórias, e 1.635 ramais domiciliares, infraestrutura com capacidade de coletar diariamente 2,7 milhões de litros de esgoto sanitário e destinar a ETE Centro para o tratamento adequado.