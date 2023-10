Nova Cidade chega aos 11 pontos na Terceirona - Foto: Geovani Luis / EC Nova Cidade

Nova Cidade chega aos 11 pontos na Terceirona Foto: Geovani Luis / EC Nova Cidade

Publicado 26/10/2023 14:08

Macaé - Em um jogo disputado, o Nova Cidade superou o Macaé por 1 a 0 na oitava rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. A partida foi realizada quarta-feira (25), em Cardoso Moreira, já que o Leão do Norte Fluminense perdeu o direito de ser mandante em cinco jogos, e acabou derrotado, ficando na décima posição e se aproximando da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Quero-Quero da Baixada alcançou 11 pontos e ainda mantém chances remotas de classificação para as semifinais do campeonato.

O jogo teve um início movimentado, com o Nova Cidade mostrando superioridade em relação ao Macaé. A equipe conseguiu abrir o placar aos 19 minutos, quando Jean Souza recebeu a bola na área após uma jogada de velocidade e chutou cruzado para marcar o gol que definiu o placar em 1 a 0. O Macaé melhorou após sofrer o gol e teve algumas finalizações perigosas, mas o goleiro Navarro do Nova Cidade fez boas defesas. O time alvirrubro também teve oportunidades de ampliar sua vantagem, mas errou o alvo nas finalizações.

No segundo tempo, o Macaé buscou mais o ataque, mas suas jogadas perigosas se limitaram principalmente a lances aéreos. Enquanto isso, o Nova Cidade demonstrou agilidade e teve chances de aumentar sua vantagem, mas não conseguiu marcar o segundo gol. Mesmo assim, a equipe de Nilópolis manteve a liderança e garantiu uma vitória importante fora de casa.

Na próxima rodada, o Nova Cidade enfrentará o Serra Macaense em um jogo crucial, no qual precisa vencer para manter suas esperanças de chegar às semifinais. O Macaé, por sua vez, enfrentará o Friburguense, novamente em Cardoso Moreira. A competição continua a todo vapor, com muitos desafios e reviravoltas à vista.