Oficina que será ministrada no Colégio Municipal do SanaFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 12:24

"Desafios e oportunidades do Turismo de base comunitária na APA do Sana" é o tema da oficina que será ministrada no Colégio Municipal do Sana, na próxima quarta-feira (29), das 10h às 12h. A organização é do projeto "Caminhos da Mata Atlântica", iniciativa de conservação ambiental que tem como eixo central uma trilha com mais de quatro mil quilômetros do Parque Estadual do Desengano (no Rio de Janeiro) ao Parque Nacional dos Aparados da Serra (no Rio Grande do Sul).

A Prefeitura de Macaé apoia o evento através da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade e da Secretaria Adjunta de Turismo. A oficina faz parte do projeto "Trilhas da Mata Atlântica", que pretende criar trilhas de longo curso em todos estados onde há esse bioma - incluindo um trecho que passa pela Área de Proteção Ambiental (APA) do Sana. O foco será apresentar para a população local o potencial e os benefícios do turismo de base comunitária.

Recentemente ocorreu uma outra oficina, voltada para identificação de plantas nativas. Para os dias cinco e seis de dezembro está prevista mais uma oficina, desta vez com o foco em manejo de trilha. A finalidade é, ao fim das oficinas, ter como resultado um inventário participativo construído com a comunidade local, mapeada e capacitada, gerando como produto um mapa turístico de Turismo de Base Comunitária da Apa do Sana.

Em Macaé, atualmente o Caminho da Mata Atlântica passa pelo Arraial do Sana (contemplando atrativos turísticos como a Serra Queimada), passando pelo São Bento, o Peito do Pombo e RPPN Shangrilá. Com estudos de biodiversidade feitos através da parceria com o laboratório de vertebrados da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), observou-se que o vale dos crubixais é um ponto nevrálgico para conexão florestal.

Dessa forma, em parceria com Luis Eduardo Caoca, guia turístico macaense, os voluntários do Caminho vão alterar o traçado da trilha, passando pelo Vale dos Crubixais, Serra da Cruz e Carocango, aumentando a extensão em território municipal e possibilitando maior geração de renda ao município.