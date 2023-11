Macaé fomenta negócios e incentiva empreendedorismo - Foto: Divulgação

Macaé fomenta negócios e incentiva empreendedorismoFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 12:19

Macaé - A Semana Global de Empreendedorismo – Macaé Empreendedora foi inaugurada segunda-feira (27) com uma cerimônia no auditório da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM). O evento reuniu autoridades locais, líderes empresariais e representantes do setor público para dar início a uma série de atividades que destacam a importância do empreendedorismo e discutem estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade.

A mesa de abertura contou com a presença do vice-prefeito Célio Chapeta, do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna, do presidente da ACIM, Frederico Barreto, do vereador Rafael Amorim, e da analista de Políticas Públicas do Sebrae em Macaé, Silvia Andréa Carvalho Romão.

O vice-prefeito Chapeta expressou seu agradecimento pela participação das instituições e empresas que contribuem para a Macaé Empreendedora, destacando a importância do evento para o desenvolvimento da cidade. O Secretário Rodrigo Vianna enfatizou o compromisso do governo com a recuperação econômica responsável, buscando um crescimento que seja socialmente e ambientalmente sustentável.

A programação da semana incluirá uma série de atividades, como painéis, palestras e sessões de negócios. Um dos focos será a promoção do networking entre os empreendedores locais, permitindo a troca de experiências e o fortalecimento dos laços empresariais.

Durante o evento, também foi realizado o Painel "Macaé Empreendedora: Valorizando o que é nosso!", com a participação de líderes empresariais locais. O objetivo é destacar a diversidade e o potencial dos negócios locais, incentivando a valorização do que é produzido em Macaé.

A Semana Global de Empreendedorismo continua amanhã (28) no bairro Lagomar, com uma programação que inclui palestras, apresentações e uma sessão de negócios. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Macaé em parceria com o Sebrae, e acontece em diversos pontos da cidade, promovendo a discussão e a promoção do empreendedorismo local.