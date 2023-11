Além de ser suspeito de homicídio, ele está envolvido em casos de tráfico de drogas e é alvo de diversas investigações na delegacia de Linhares - Foto: Divulgação

Além de ser suspeito de homicídio, ele está envolvido em casos de tráfico de drogas e é alvo de diversas investigações na delegacia de LinharesFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 15:31

Macaé - Na manhã desta terça-feira (28), uma operação coordenada pela 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, resultou na captura de W.C.D.S., nacional de 29 anos. Contra o indivíduo, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e porte ilegal de arma de fogo, expedido pela 1ª e 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no Espírito Santo.

A ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) ocorreu em Campos dos Goytacazes, onde os policiais identificaram a localização do foragido na Rua José Pereira das Chagas, no bairro Tocos. O suspeito foi detido enquanto realizava reparos de construção em frente à residência onde se escondia.

O indivíduo, além de ser suspeito de homicídio, está envolvido em casos de tráfico de drogas e é alvo de diversas investigações na delegacia de Linhares. Ele estava foragido do sistema prisional e, conforme informações, comandava o tráfico de drogas nos bairros Shell e Inferninho, no bairro Interlagos.

Após a prisão, W.C.D.S. foi encaminhado para a 123ª DP, onde aguarda transferência para o sistema prisional. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para fortalecer a segurança em Macaé e solicita denúncias pelo WhatsApp da 123ª DP: (22) 98831-8043.