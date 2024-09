Moradores de Macaé participam de audiência pública sobre a nova licitação do transporte intermunicipal - Foto: Divulgação

Moradores de Macaé participam de audiência pública sobre a nova licitação do transporte intermunicipalFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2024 12:46 | Atualizado 17/09/2024 12:47

Macaé - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) e a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) finalizaram uma importante etapa de diálogo com a população sobre a nova licitação das linhas de ônibus intermunicipais. A última audiência pública, realizada na Procuradoria Geral do Estado, contou com a participação de diversos municípios, incluindo Resende e Macaé, onde os moradores puderam apresentar sugestões e esclarecer dúvidas sobre o novo modelo proposto.

O projeto prevê que, nos próximos 20 anos, as linhas de ônibus intermunicipais, antes operadas sob regime de permissão, passem a ser concedidas por meio de concorrências públicas com base na menor tarifa. A população macaense, assim como a de outras cidades do estado, teve a chance de contribuir com o desenvolvimento deste novo modelo, que dividirá o estado em 15 lotes, sendo seis no interior e nove na Região Metropolitana. Cada lote poderá ser disputado por consórcios de empresas ou uma única companhia, com a possibilidade de um mesmo grupo vencer em diferentes áreas.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, ressaltou a importância dessas audiências públicas para o futuro do transporte no estado. "Esses encontros são essenciais para garantir que a licitação esteja de acordo com as reais necessidades da população fluminense. Estamos trabalhando para construir um sistema de transporte mais eficiente e sustentável", afirmou.

A concepção desses lotes foi baseada em estudos detalhados realizados pelo Detro-RJ em parceria com o consórcio de consultoria LOGIT / OFICINA / SINERGIA, utilizando dados do IBGE e outros órgãos de monitoramento. Macaé, como uma das cidades-chave no desenvolvimento do transporte intermunicipal, foi um dos municípios contemplados pelas audiências, reforçando a participação ativa da cidade no processo de modernização.

Leonardo Matias, presidente do Detro-RJ, destacou que essa é a primeira vez que um único processo de licitação abrange todas as linhas de ônibus intermunicipais, exceto as que conectam a Barra da Tijuca, já em regime de concessão. "Este é um marco histórico para o transporte no Rio de Janeiro. Estamos criando um novo cenário de mobilidade para o estado, com impactos diretos em cidades como Macaé", ressaltou.

Após a etapa de consulta popular, o próximo passo será a publicação do edital que oficializará a abertura das concorrências. Ao todo, mais de 1.100 linhas de ônibus, utilizadas anualmente por 400 milhões de passageiros, serão modernizadas com esse novo modelo de concessão. O material completo das audiências públicas está disponível no site do Detro-RJ, e as gravações podem ser acessadas no canal de YouTube TVDetroRJ.