Raiz do Sana agita o Teatro Firjan SESI Macaé com sua mistura de ritmos e estilos nordestinos, levando ao público uma experiência musical imperdívelFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2024 13:50

Macaé - Macaé será palco de um fim de semana repleto de música e cultura com a apresentação da banda Raiz do Sana, no Teatro Firjan SESI, neste sábado (21), às 20h. O grupo, que é uma referência na fusão de ritmos nordestinos como xote, maracatu e baião, com influências de rock, salsa e samba, promete trazer uma experiência musical única ao público local. Fundada em 1998 no Vale do Sana, distrito de Macaé, a banda conquistou o público ao longo de quase três décadas de carreira com sua mistura de estilos e uma energia vibrante em cada performance.

A programação do Firjan SESI Macaé em setembro também inclui espetáculos como *Diadorim* e o icônico show do MPB4, além de atrações para crianças. O teatro promete ser o ponto de encontro dos amantes da cultura e da música ao longo do mês, oferecendo ingressos a preços acessíveis que podem ser adquiridos tanto nas bilheterias quanto online.

Além de Macaé, a Firjan SESI Campos e Itaperuna também apresentam uma agenda cultural diversificada. O projeto Quintas Acústicas em Campos traz a banda Gralha no dia 19, com um show intimista, seguido pelo *Live Antro*, uma performance de jazz e rock psicodélico com o músico e poeta Giu de Souza, no dia 21. Já em Itaperuna, o público poderá conferir o espetáculo infantil *Pluft, o Fantasminha*, além de apresentações do MPB4 e da peça *Diadorim*.

Os ingressos para todas as atrações estão disponíveis nas bilheterias dos teatros ou pelo site Sympla, garantindo opções de lazer para todas as idades e gostos. Não perca essa oportunidade de prestigiar grandes nomes da música e do teatro no conforto da sua cidade!