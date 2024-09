Material apreendido pelo 32º BPM durante operação no bairro Lagomar - Foto: Reprodução

Publicado 18/09/2024 09:10

Na tarde de terça-feira (17), uma operação conduzida por agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) no bairro Lagomar, em Macaé, resultou na prisão de um homem envolvido com o tráfico de drogas. A operação foi motivada por denúncias anônimas, que indicavam a presença de traficantes atuando na região.Ao chegarem à Rua 5, os policiais identificaram e abordaram um indivíduo com as características descritas nas denúncias. Com o suspeito, foram encontrados um celular, R$ 557 em dinheiro e um pino de cocaína. Durante o interrogatório, o homem confessou envolvimento no tráfico e revelou o local onde escondia o restante do material ilícito.Em um terreno próximo, os policiais localizaram 40 buchas de maconha, dez pinos de cocaína e oito rádios comunicadores, utilizados para facilitar a comunicação entre membros da organização criminosa. As buscas continuaram em outros pontos do bairro, resultando na apreensão de mais 69 buchas de maconha.O traficante foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanece detido à disposição da Justiça.