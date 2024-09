Heitor Gioppo - Chief Operations Officer da Foresea garante que tecnologia pioneira promete revolucionar o monitoramento de drill pipe com mais eficiência e segurança na indústria de Óleo e Gás - Foto: Divulgação

Publicado 17/09/2024 13:57 | Atualizado 17/09/2024 13:58

Macaé - No dia 23 de setembro, será revelado ao mercado de Energia um projeto inovador que promete transformar as operações na indústria de Óleo e Gás. A Foresea, especializada em operações offshore, apresentará uma tecnologia pioneira de automatização da gabaritagem de drill pipe, substituindo o método manual de monitoramento de obstruções tubulares, amplamente utilizado no setor. Essa novidade será um dos vários projetos destacados durante a ROG.e, um dos maiores eventos do setor energético global, organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), no Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 26 de setembro.

O sistema de gabaritagem desenvolvido pela empresa utiliza tecnologia de ultrassom combinada com um algoritmo específico, capaz de identificar obstruções de forma rápida, precisa e segura. Essa automação pode revolucionar o processo no drillfloor, aumentando a eficiência operacional e diminuindo riscos. Além disso, a empresa continua a investir em inovações, como um projeto de automação total do processo de perfuração, já em fase final de implementação no navio-sonda Norbe IX.

"A participação na ROG.e é um marco importante para nós, pois destacaremos tecnologias pioneiras que visam aumentar a segurança e a sustentabilidade em toda a indústria", afirma Heitor Gioppo, COO da Foresea. Ele ressalta o empenho da empresa em desenvolver soluções tecnológicas que beneficiem não apenas a Foresea, mas todo o setor de Óleo e Gás.

Durante o evento, a Foresea também trará outros cases nos eixos de Upstream e Transformação Digital, incluindo seu projeto de Sustentabilidade Digital. Esta iniciativa já gera uma economia anual de R$ 800 mil para a empresa, através da digitalização de processos que reduziram drasticamente a necessidade de papel, otimizando compras, uso e armazenamento.