Candidatos conferem resultados preliminares dos cursos profissionalizantes oferecidos em MacaéFoto: Divulgação

Macaé - Os candidatos que concorreram a uma das 660 vagas dos 18 cursos oferecidos pela Secretaria Adjunta de Qualificação Profissional já podem conferir os resultados preliminares dos editais 02 e 03/2025, foram divulgados no portal oficial do município. Quem deseja entrar com recurso pode fazê-lo nesta quinta-feira (27), das 9h às 16h, diretamente na sede do órgão.

O resultado final será publicado no dia 1º de março, data em que também ocorrerá a primeira convocação para matrícula. Já a segunda chamada está programada para o dia 8 de março, com início das aulas no dia 10 do mesmo mês.

O edital 02, em parceria com a Firjan/Senai, disponibiliza 125 vagas em cinco cursos técnicos exclusivos para moradores de Macaé, incluindo formação para pintor industrial, mecânico de manutenção e soldador de aço carbono. O edital 03 conta com 535 vagas distribuídas em 13 cursos, entre eles auxiliar administrativo, recepcionista hospitalar e eletricista predial.

Os candidatos devem acompanhar as informações pelo site oficial da Prefeitura de Macaé. A Secretaria Adjunta de Qualificação Profissional está localizada na Rua Alfredo Backer, 363.