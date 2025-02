Campanha contra assédio no Carnaval reforça a importância do respeito e da segurança para as mulheres em Macaé - Foto: Divulgação

Campanha contra assédio no Carnaval reforça a importância do respeito e da segurança para as mulheres em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 09:59

Macaé - Com o tema "Esse problema também é meu", a campanha de conscientização contra assédio e violência de gênero no Carnaval chega com força em Macaé. A iniciativa destaca a importância do envolvimento masculino na prevenção e combate à importunação durante a folia, reforçando que respeito e diversão devem caminhar juntos.

Para ampliar o alcance da mensagem, a campanha será divulgada nos pontos de programação do Carnaval da Alegria, além das redes sociais e rádios locais. Uma marchinha especial, interpretada por Nanny Sanfer, dará o tom da mobilização, trazendo em sua letra um chamado para o respeito e valorização do espaço da mulher, principalmente no período carnavalesco.

Além disso, a cidade adere à campanha estadual "Não é não! Respeite a decisão; Por um carnaval sem assédio". Durante os festejos, equipes da Secretaria de Políticas para as Mulheres distribuirão materiais informativos, como cartazes, adesivos, leques e bonés, em locais estratégicos, incluindo Cavaleiros, Imbetiba, Centro, Bar do Coco, Glicério, Sana e Bicuda Pequena. A ação visa conscientizar foliões sobre a Lei 13.718/18, que prevê pena de um a cinco anos de prisão para importunação sexual.

A cantora Nanny Sanfer, voluntária na gravação da marchinha, destacou a relevância da campanha. “É uma honra participar de uma iniciativa tão importante para nossa cidade. O respeito deve ser prioridade e os direitos das mulheres, preservados”, afirmou.

A mobilização conta ainda com o reforço da Patrulha Maria da Penha, em parceria com a Guarda Municipal e o 32º BPM. A Secretaria de Políticas para as Mulheres seguirá promovendo ações educativas, com programação especial para a Semana do Dia Internacional da Mulher.