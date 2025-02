Terminal do Parque de Tubos terá infraestrutura modernizada, garantindo mais conforto e acessibilidade para os passageiros - Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2025 10:04

Macaé - O Terminal do Parque de Tubos, um dos principais pontos de embarque e desembarque do transporte público em Macaé, passará por uma reforma completa. O anúncio foi feito pelo prefeito Welberth, que confirmou o início das obras logo após o Carnaval. A modernização da estrutura, aguardada há anos pelos usuários, faz parte do plano de requalificação dos terminais urbanos da cidade e terá um prazo estimado de 12 meses para conclusão.

Durante o anúncio, Welberth ressaltou a importância da intervenção para melhorar as condições de atendimento à população. Segundo ele, a obra atende a uma demanda antiga dos passageiros e vai garantir um terminal mais confortável, acessível e seguro para todos que utilizam o transporte coletivo diariamente. "Essa reforma já era muito esperada por todos. Muitas pessoas nos cobravam essa melhoria e agora saiu do papel. Em um ano, estaremos entregando um terminal novo, moderno e adequado às necessidades da nossa população", afirmou o prefeito.

Para garantir que o serviço de transporte continue operando sem transtornos, foi montada uma estrutura provisória ao lado do terminal, onde as operações seguirão normalmente durante todo o período da reforma. O coordenador de transporte de Macaé, Luiz, explicou que essa solução foi pensada para minimizar os impactos aos usuários, assegurando que o fluxo de embarque e desembarque ocorra sem interrupções.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, destacou que a reforma seguirá padrões de acessibilidade e conforto, além de aprimorar a infraestrutura para atender melhor os passageiros. Ele reforçou que o Terminal do Parque de Tubos faz parte de um conjunto de melhorias previstas para o transporte público da cidade. "Estamos promovendo uma série de investimentos no setor, que vão desde a renovação da frota até a modernização dos terminais. O Terminal do Lagomar, por exemplo, também está em fase final de reforma e será entregue em breve", afirmou Muniz.

Com a reforma, o Terminal do Parque de Tubos deverá ganhar novas instalações, espaços mais amplos e uma estrutura adequada para oferecer mais comodidade aos usuários. A obra também incluirá melhorias na iluminação, segurança e acessibilidade, garantindo que todas as pessoas, inclusive aquelas com mobilidade reduzida, possam utilizar o espaço de maneira confortável e segura.

A expectativa é que, após a conclusão dos trabalhos, o terminal reformado represente um avanço significativo para a mobilidade urbana em Macaé, oferecendo um ambiente mais organizado e funcional para quem depende do transporte público.