Campanha de conscientização contra a violência e importunação sexual durante o Carnaval 2025 em Macaé garante mais segurança para as mulheresFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/02/2025 16:21

Macaé - O Carnaval 2025 de Macaé terá uma conotação especial em relação ao combate à importunação e violência contra a mulher. Em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Prefeitura da cidade está implementando ações de conscientização e apoio às vítimas de assédio durante a folia. A campanha, intitulada "Esse problema também é meu", contará com a distribuição de materiais informativos e a instalação de cartazes em bares, restaurantes e hotéis, com números de telefone de canais de denúncia e proteção.

A ação envolve locais que receberão turistas e moradores, como estabelecimentos no Polo Gastronômico de Cavaleiros e membros do Macaé Convention & Visitors Bureau. A proposta é que garçons e outros profissionais recebam orientações sobre como identificar sinais de assédio ou situações de vulnerabilidade, além de promover o respeito às mulheres durante o evento.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, destacou que hotéis, pousadas e restaurantes já estão sendo visitados para a implementação das medidas de proteção. "Com o potencial de Macaé, sabemos que o carnaval aquecerá a economia local, e é essencial que esses espaços estejam preparados para apoiar a prevenção contra a violência e importunação", afirmou Quelen.

Além disso, a cidade segue a campanha estadual "Não é não! Respeite a decisão; Por um carnaval sem assédio", que será intensificada durante os dias de festa, com distribuição de panfletos, leques, cartazes, adesivos e mensagens educativas em pontos estratégicos, como o Posto de Informações Turísticas (PIT) de Cavaleiros. A Patrulha Maria da Penha também estará em ação, atuando diretamente na proteção das mulheres.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres está localizada na Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, Imbetiba, e oferece atendimento pelo telefone (22) 99817-0976, (22) 2791-6620, (22) 2796-1149 ou pelo e-mail: secretariadamulher@macae.rj.gov.br. O telefone Fala Mulher também está disponível, através do número (22) 99286-2944, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.