Publicado 21/03/2025 11:52

Macaé - Macaé será o palco do Campeonato Brasileiro e da Seletiva Nacional de Karatê, que ocorrerá entre os dias 25 (terça-feira) e 30 (domingo) de março, no Ginásio Municipal Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, no bairro Sol y Mar. As disputas começam diariamente às 8h, com entrada franca para o público. O evento contará com categorias variadas, como Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Cadete, Júnior, Sub-21, Sênior (Kata) e Sênior (Kumite), e é uma realização da Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e da Federação de Karatê Fluminense (FKF), com apoio da Prefeitura de Macaé.

A técnica das Seleções Carioca e Brasileira, Samara Jardim, ressaltou a importância de Macaé ser a sede do evento. “Se não fosse aqui, a competição seria realizada em Caucaia, no Ceará, o que geraria um custo muito maior para nossos atletas”, afirmou Samara, que também é proprietária de uma academia no bairro da Glória. Ela destacou o esforço conjunto para trazer o campeonato à cidade, ressaltando a sensibilidade do prefeito Welberth Rezende em apoiar a realização do evento.

O evento não só é uma oportunidade de mostrar o trabalho da equipe local, que conquistou o título de campeã estadual e se destacou como a melhor equipe do Brasil na etapa carioca do ano passado, como também serve como incentivo para os atletas locais. Para participar do Campeonato Brasileiro, o atleta precisa estar entre os três melhores do seu estado, enquanto a Seletiva Nacional exige o primeiro lugar em sua categoria.

Além disso, no dia 30 de janeiro, o prefeito Welberth Rezende foi homenageado pela Confederação Brasileira de Karatê, recebendo em seu gabinete atletas que se destacaram em 2024 no Team Samara Jardim. Durante a homenagem, o prefeito enfatizou a importância do esporte para as crianças, destacando que o karatê contribui para a saúde e disciplina dos jovens.

Atletas se preparam para o Campeonato Brasileiro e Seletiva Nacional de Karatê, que ocorre em Macaé de 25 a 30 de março Foto: Divulgação