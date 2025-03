Encontro entre prefeitos e vice-prefeitos reforça a necessidade de investimentos da Enel na região - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 10:36 | Atualizado 21/03/2025 15:02

Macaé - Macaé, junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), intensificou a cobrança por investimentos da Enel na expansão da rede elétrica e na melhoria da manutenção do sistema. A reunião, realizada na quarta-feira (19) em Cardoso Moreira, reuniu representantes de diversos municípios afetados por quedas constantes de energia e lentidão nos serviços da concessionária.

O vice-prefeito de Macaé, Dr. Fabiano Paschoal, classificou como crítica a situação enfrentada pela cidade. “Os municípios da nossa região representam a força e o crescimento da economia do Estado. E, por isso, precisam ter prioridade nos investimentos e na estratégia de expansão da Enel no Rio. Somos cobrados pela população para intervir diante da ineficiência de um serviço cujo poder de fiscalização está nas mãos do governo federal. Somos parceiros na busca por melhorias e precisamos da concessionária uma resposta concreta sobre as soluções dos problemas que são recorrentes a todas as cidades do Norte e Noroeste”, afirmou.

Diante das reclamações generalizadas, o presidente do Cidennf e prefeito de Italva, Léo Pelanca, anunciou que as demandas dos 21 municípios consorciados serão formalizadas em um documento oficial. “Vamos registrar, mais uma vez, em documento as nossas solicitações, na expectativa de que as melhorias sejam efetivamente realizadas pela Enel. Buscamos também um contato direto com a empresa que priorize os nossos municípios que buscam o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, dependendo diretamente da oferta e da segurança do serviço de energia”, declarou.

O encontro também contou com a presença dos prefeitos de Cardoso Moreira, Geane Vincler; São Fidélis, José William; São João da Barra, Carla Caputi; Itaocara, Heriberto Pereira; além do vice-prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Sávio Almeida, reforçando a urgência das melhorias para a economia regional e a qualidade de vida da população.

