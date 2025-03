Representantes da Equinor e autoridades municipais de Macaé discutem o impacto e as oportunidades geradas pelo Projeto Raia em reunião com a comunidade - Foto: Divulgação

Representantes da Equinor e autoridades municipais de Macaé discutem o impacto e as oportunidades geradas pelo Projeto Raia em reunião com a comunidadeFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 12:41

Macaé - No dia 10 de abril, Macaé será o centro de um importante debate sobre o Projeto Raia, que está em fase de licenciamento ambiental. A audiência pública, agendada para as 15h, acontecerá no Hotel Mercure, localizado na Rua Dolores de Carvalho Vasconcelos, no bairro Glória, e será transmitida ao vivo pelo site oficial do projeto (www.projetoraia.com.br). O encontro reunirá autoridades, representantes da sociedade civil e membros da Equinor, empresa norueguesa responsável pelo projeto, para discutir os impactos, benefícios e desafios da maior iniciativa de gás natural em desenvolvimento no Brasil.

O Projeto Raia, que está situado no pré-sal da Bacia de Campos, a 175 quilômetros da costa de Armação dos Búzios, promete revolucionar o setor de energia no país. Com capacidade para fornecer até 16 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, o projeto atenderá até 15% da demanda nacional de gás quando entrar em operação em 2028. Considerado estratégico para a segurança energética do Brasil, o projeto teve seu licenciamento incluído no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com um investimento previsto de aproximadamente US$ 9 bilhões.

Desenvolvimento e Impactos Locais

O Projeto Raia não se limita à exploração marítima. Ele envolverá tanto atividades offshore (marítimas) quanto onshore (terrestres), com foco na produção, processamento e escoamento do gás. A unidade de produção será composta por uma plataforma flutuante de armazenamento e transferência de gás, conhecida como FPSO (Floating Production Storage and Offloading), que operará em águas ultra profundas. Além disso, o projeto contará com poços marítimos de produção de petróleo e gás, um gasoduto submarino de exportação e a instalação de infraestrutura terrestre para o escoamento do gás até a praia de Lagomar, em Macaé.

A construção de um gasoduto de 200 quilômetros, ligando a unidade flutuante à costa, é um dos principais pontos do projeto. Esse gasoduto será dividido entre um trecho marítimo e outro terrestre, e se conectará aos dutos já existentes na cidade, como os dutos Enchovão e Rota 2. O escoamento do gás será feito através desse gasoduto, enquanto o petróleo será transportado por navios aliviadores.

Benefícios para Macaé e Região

A chegada do Projeto Raia a Macaé representa um marco no setor energético da cidade e traz uma série de benefícios para a população local. O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, enfatizou a relevância do projeto, destacando que a cidade solidificará ainda mais sua posição no mercado global de energia. “A Equinor está ampliando a produção e o processamento de gás, o que traz grandes oportunidades para a cidade, como a instalação de usinas termelétricas, fábricas de fertilizantes e plantas de produção de gás natural líquido. Estamos diante de um cenário de crescimento, investimentos e criação de emprego para nossa população”, afirmou o prefeito.

Rodrigo Vianna, Secretário de Desenvolvimento Econômico, também ressaltou as oportunidades econômicas geradas pelo projeto. Ele apontou que a realização do projeto está diretamente ligada à criação de empregos, novos negócios e a atração de investimentos para a cidade. O aumento da atividade econômica no setor energético também contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura de Macaé, com a modernização de suas instalações e a expansão dos serviços para atender às novas demandas.

Compromisso com a Sustentabilidade e a Comunidade

Durante a reunião entre o prefeito Welberth Rezende e representantes da Equinor, o coordenador de relações institucionais da empresa, Jorge Sequeira, reforçou o compromisso da multinacional com a transparência e a participação da comunidade no processo de licenciamento ambiental. Ele destacou a importância da audiência pública para garantir que a população de Macaé tenha acesso a informações detalhadas sobre o impacto do projeto e possa participar ativamente das discussões. “A Equinor acredita que o sucesso do projeto passa pelo engajamento da comunidade e o diálogo com as autoridades locais. O convite para a audiência pública é aberto a todos, e esperamos que a população de Macaé se faça presente para discutir os benefícios e desafios que o Projeto Raia trará para a região”, afirmou Sequeira.

Futuro Promissor para Macaé e o Brasil

O Projeto Raia não só representa um avanço no setor energético brasileiro, mas também coloca Macaé como um polo estratégico no contexto energético mundial. O investimento de US$ 9 bilhões e a capacidade de fornecimento de gás natural de 16 milhões de metros cúbicos por dia posicionam o Brasil como um dos principais players no mercado de gás. Além disso, a expansão do projeto traz perspectivas de desenvolvimento regional, melhorando a infraestrutura local e gerando uma vasta gama de empregos diretos e indiretos.

Com a entrada em operação do Projeto Raia em 2028, Macaé terá uma participação crucial na cadeia de valor do gás natural, promovendo não só o crescimento econômico, mas também o fortalecimento da segurança energética nacional. A audiência pública será uma oportunidade única para a população esclarecer dúvidas e expressar suas preocupações sobre o projeto, garantindo que os benefícios para a cidade e a região sejam maximizados.