Policiais civis apreenderam drogas e dinheiro durante a operação que resultou na prisão de traficantes no Engenho da Praia - Foto: Divulgação

Policiais civis apreenderam drogas e dinheiro durante a operação que resultou na prisão de traficantes no Engenho da PraiaFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 14:43

Macaé - Na noite de quinta-feira (20), policiais civis da 123ª DP, sob a coordenação dos delegados Pedro Emílio Braga e Victor Azevedo, prenderam em flagrante três indivíduos ligados ao tráfico de drogas durante uma operação no bairro Engenho da Praia. A ação foi resultado de um trabalho de monitoramento que identificou a movimentação intensa de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, os agentes surpreenderam os criminosos no interior de um imóvel abandonado, onde ocorria a comercialização de drogas. A localidade, segundo as investigações, é dominada por uma facção criminosa atuante na cidade. No local, foram apreendidos invólucros de cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro obtida com a venda dos entorpecentes.

Os três suspeitos foram encaminhados para a 123ª DP e autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A Polícia Civil reforça a importância da participação da população e disponibiliza um canal de denúncias anônimas pelo WhatsApp da 123ª DP Macaé: (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.