Personagens de "A Branca de Neve" se preparam para receber o público no Shopping Plaza Macaé em uma tarde cheia de magia e diversão - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 13:00

Macaé - No próximo domingo (23), o Shopping Plaza Macaé será palco de mais uma edição do Clubinho do Plaza, trazendo uma programação imperdível para toda a família. O evento gratuito acontecerá na Praça de Alimentação, a partir das 17h, e promete encantar o público com a magia do clássico infantil "A Branca de Neve".

A peça teatral, estrelada pela renomada companhia de teatro Cia Jukah de Niterói, dará início à programação com uma apresentação vibrante da história de "A Branca de Neve". O público poderá acompanhar a performance da protagonista e dos personagens marcantes como o Príncipe, o Caçador e a Bruxa, criando um ambiente encantado para todas as idades.

Após o espetáculo, às 18h, os personagens estarão disponíveis para fotos com o público. No mesmo horário, o evento contará com atividades de recreação e pintura facial para as crianças, oferecendo diversão extra. Para participar da pintura facial, os interessados deverão retirar um cupom no aplicativo do Shopping Plaza Macaé, disponível 30 minutos antes do início da atividade.

O evento é totalmente gratuito e promete ser uma ótima oportunidade de diversão e lazer para toda a família.