Inauguração do BioMuseu no NUPEM/UFRJ destacará a importância da ciência e da preservação ambiental - Foto: Divulgação

Inauguração do BioMuseu no NUPEM/UFRJ destacará a importância da ciência e da preservação ambientalFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 14:51 | Atualizado 21/03/2025 14:52

Macaé - Entre os dias 24 e 26 de março, a cidade de Macaé sediará o Darwin Day no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM/UFRJ), marcando a inauguração do BioMuseu, um novo espaço dedicado à pesquisa, preservação e divulgação científica. O local estará aberto para visitação de escolas e do público em geral, oferecendo exposições interativas sobre a biodiversidade da região, além de atividades voltadas para estudantes, professores e pesquisadores.

O evento contará com a presença de cientistas renomados da genética e da evolução no Brasil, como Carlos Frederico Martins Menck (USP), Tiana Kohlsdorf (USP) e Fabrício Santos (UFMG). A organização local do evento ficará sob a responsabilidade do pesquisador Rodrigo Nunes da Fonseca, enquanto Fabrício Santos e Francisco Prosdocimi representarão a Sociedade Brasileira de Genética (SBG), e Sávio Farias, a Sociedade Brasileira de Biologia Evolutiva (SBBE).

O BioMuseu será um marco para a UFRJ e para a comunidade acadêmica e científica de Macaé. "Este espaço servirá como um elo entre a população e a ciência, despertando o interesse pelo conhecimento e incentivando a preservação ambiental", afirma Pablo Rodrigues Gonçalves. O acervo contará com coleções científicas de grande relevância, incluindo espécies taxidermizadas da fauna e flora local e exposições itinerantes que proporcionarão maior interação entre pesquisadores e visitantes.

“As coleções científicas do BioMuseu permitirão o estudo e a descoberta de novas espécies em ecossistemas ameaçados, como as restingas e as florestas de Mata Atlântica do Norte Fluminense. Preservar esse material é essencial para a compreensão e conservação da biodiversidade”, destaca Fábio Di Dario, vice-diretor do NUPEM.

Além do acervo terrestre, o BioMuseu abrigará amostras raras dos ecossistemas marinhos da Bacia de Campos, uma das mais importantes áreas offshore exploradas pela indústria petrolífera. Esses registros são fundamentais para a conservação e o manejo sustentável dos ecossistemas marinhos, diretamente ligados à economia do Estado do Rio de Janeiro.

A escolha do Darwin Day para a inauguração do BioMuseu reforça o legado de Charles Darwin, que passou pelo Brasil durante sua jornada no HMS Beagle. “Darwin observou padrões biogeográficos em diferentes partes do mundo, o que o ajudou a desenvolver a teoria da evolução por seleção natural”, explica Rodrigo Nunes da Fonseca.

Cíntia Barreto, diretora do NUPEM, ressalta a importância do projeto para a formação científica da comunidade. “O BioMuseu será um espaço de aprendizado e inspiração para estudantes e pesquisadores. Nosso compromisso é fortalecer a educação científica e estimular o interesse pela biodiversidade e sua preservação.”

O evento de inauguração contará com palestras, mesas-redondas com professores da rede municipal para debates sobre evolução, exposições e atividades educativas. Com apoio da FAPERJ, CAPES e da prefeitura de Macaé, a iniciativa busca aproximar a ciência da sociedade, incentivando o pensamento crítico e a valorização da biodiversidade.