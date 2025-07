Desfile cívico na Avenida Elias Agostinho será um dos destaques do aniversário da cidade - Foto: João Barreto

Publicado 24/07/2025 18:15

Macaé - Macaé completará 212 anos de emancipação político-administrativa nesta segunda-feira (29), com uma programação especial repleta de atrações culturais, cívicas e musicais. O tradicional desfile cívico marcará o início das comemorações no Centro da cidade e, à noite, o Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha será palco do show da cantora Simone Mendes.

A solenidade de abertura terá o hasteamento das bandeiras às 8h, em frente à sede da Prefeitura, na Avenida Presidente Sodré. Logo depois, a Avenida Elias Agostinho receberá o desfile cívico com a participação de 74 escolas municipais e grupamentos militares, como Corpo de Bombeiros, Marinha, Exército, Polícia Civil e Batalhão de Ações com Cães. Este ano, o evento homenageará o centenário de nascimento de Antônio Alvarez Parada, autor do Hino de Macaé, com o tema “Tonito, 100 anos!”.

No mesmo dia, a Expo Macaé oferecerá uma programação variada que começa às 8h com atividades agropecuárias. A partir das 13h, a Feira da Economia do Mar contará com estandes e painéis voltados ao setor pesqueiro e marítimo. No período da noite, o palco principal receberá o show de Simone Mendes, além de apresentações locais no Palco 2 com o Grupo Batukada e Sarah Freitas.

O público poderá aproveitar ainda o rodeio na arena, programado para as 20h30, além da Fazendinha e demais atrações voltadas à família. A programação reforça a valorização da cultura, da história e do desenvolvimento econômico do município.