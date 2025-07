"Obra dignifica a vida dos moradores", diz prefeito sobre urbanização no Jardim Guanabara - Foto: Divulgação

"Obra dignifica a vida dos moradores", diz prefeito sobre urbanização no Jardim GuanabaraFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 18:21

Macaé - A entrega da obra de urbanização no Jardim Guanabara, realizada na manhã desta quarta-feira (24), marcou um novo capítulo para o bairro. Com ruas pavimentadas, calçadas construídas e drenagem instalada, a região agora oferece mais dignidade e segurança para quem mora e circula pelo local.

"Essa obra dignifica a vida das pessoas. Antes, era lama, buraco e dificuldade. Hoje, temos ruas seguras, calçadas bem-feitas e qualidade de vida para os moradores do Jardim Guanabara", afirmou o prefeito durante a cerimônia. Ele destacou ainda o empenho das equipes envolvidas e convidou os trabalhadores da obra a subirem ao palco como forma de reconhecimento.

As melhorias contemplam as ruas Augusto Caldeirão, Wanda Gessario e Maria Orebi, com 6.134 metros quadrados de pavimentação, 2.493 metros de calçadas e 1.600 metros de rede de drenagem. A execução ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com apoio das secretarias de Infraestrutura e Obras.

"É mais do que asfalto. É respeito por quem vive aqui. Agora, as crianças podem brincar na porta de casa, os idosos podem andar com segurança e todos têm mais orgulho do lugar onde moram", reforçou o prefeito.

A obra integra o calendário de comemorações pelos 212 anos de Macaé, que será celebrado no dia 29. Moradores, lideranças comunitárias, vereadores e secretários municipais acompanharam a entrega e celebraram a nova fase do bairro.