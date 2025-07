Dupla sobe ao palco principal neste sábado (26) com repertório de sucessos que promete emocionar o público presente na Expo Macaé - Foto: Divulgação

Dupla sobe ao palco principal neste sábado (26) com repertório de sucessos que promete emocionar o público presente na Expo MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2025 11:13

Macaé - A 41ª edição da Expo Macaé 2025 entra no fim de semana com um dos momentos mais esperados da programação: o show da dupla César Menotti e Fabiano. Os irmãos sobem ao palco principal neste sábado (26), trazendo na bagagem uma seleção de hits que marcaram carreira e consolidaram o nome dos sertanejos em todo o país.

No repertório, não devem faltar sucessos como “Leilão”, “Estou Apaixonado”, “Como um Anjo” e “Você Vai Ver/Brincar de Ser Feliz”. A expectativa é de grande público no Parque de Exposições Latiff Mussi, onde a festa acontece desde quinta-feira (24), reunindo atrações para todas as idades.

Além do show principal, a programação deste sábado conta com a tradicional competição de rodeio, que tem movimentado a arena todas as noites, e apresentações no palco 2 com o Grupo Independência e a cantora Érica Carvalho.

Recentemente, César Menotti e Fabiano participaram do lançamento do novo single de Luciano Camargo, intitulado “Ligado no Céu”. A parceria reforça a conexão da dupla com grandes nomes da música sertaneja nacional.

A Expo Macaé segue até terça-feira (29), quando a cidade celebra seus 212 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial que mescla tradição, cultura e entretenimento.