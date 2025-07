Painéis coloridos ocupam o muro do Luiz Reid e celebram os 212 anos de Macaé com arte urbana - Foto: Divulgação

Publicado 26/07/2025 10:55

Macaé - O muro do Colégio Estadual Luiz Reid, no Centro de Macaé, se transformou em uma imensa tela para artistas urbanos do Brasil e do mundo. A mudança faz parte da programação do aniversário de 212 anos da cidade, celebrada nesta terça-feira, 29 de julho, com a 14ª edição do Festival Kolirius Internacional de Arte Urbana, que acontece até domingo, das 9h às 18h, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro.

Mais de vinte artistas, entre locais, nacionais e internacionais, estão reunidos em uma intervenção que já é considerada uma das mais expressivas do país em muralismo. Com estilos diversos e técnicas que vão além do grafite com spray, os painéis chamam atenção de quem passa pelo local e valorizam a identidade cultural do município.

Idealizado pelo artista macaense Marlon Muk, o festival deste ano presta homenagem ao centenário de Antônio Alvarez Parada, professor e autor do hino de Macaé. Os temas das obras, no entanto, são livres, e a diversidade das criações reforça o intercâmbio artístico promovido pelo evento.

Entre os convidados estão artistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Goiás, Ceará, Minas Gerais e países como Angola, México e República Dominicana. Para muitos, é a primeira vez na cidade, como relatou a paulistana Monaliza Oliveira, que destacou a receptividade e a troca de experiências. Já a artista macaense Karol Castro celebrou a oportunidade de dar visibilidade ao seu trabalho e declarou estar emocionada por homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus em seu mural.

O curador Marlon Muk ressaltou o apoio recebido para manter o evento por mais de uma década. “É gratificante ver a valorização da arte urbana em Macaé. O Festival é prova de que a cidade respira cultura e está aberta à criatividade. Temos apoio da Prefeitura, da Secretaria Estadual de Cultura e da iniciativa privada. Isso faz toda diferença para que possamos sonhar alto”, afirmou.

O evento é patrocinado pela EDF Power Solutions e conta com o engajamento da comunidade escolar e moradores. Os trabalhos começaram na última quinta-feira (24), com a preparação da parede que agora dá vida à arte urbana em plena via pública.