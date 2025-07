Preto no Branco leva louvor e emoção ao palco principal e abre a Expo Macaé com show vibrante e cheio de fé - Foto: Divulgação

Publicado 25/07/2025 14:36 | Atualizado 25/07/2025 14:37

Macaé - O Parque de Exposições Latiff Mussi foi tomado por uma onda de emoção e espiritualidade na noite de quinta-feira (24), durante a abertura da 41ª edição da Expo Macaé. O trio gospel Preto no Branco atraiu uma multidão com uma apresentação marcada por mensagens de fé, adoração e músicas que emocionaram o público do início ao fim.

Formado por Silas Simões, Lorena Fadi e Luã Freitas, o grupo conduziu a plateia por um repertório de sucessos da música cristã contemporânea, como “Tua Graça Me Basta”, “Te Louvarei”, “Os Sonhos de Deus” e a conhecida “Ninguém Explica Deus”. Com carisma e uma forte presença de palco, o trio interagiu com os presentes, promovendo um momento de união, reflexão e espiritualidade.

"É uma alegria ver tanta gente reunida para louvar. A energia dessa cidade é especial. Que Deus abençoe a todos e abençoe Macaé", declarou Silas Simões, emocionado, ao final da apresentação.

Além do show principal, a noite de abertura contou com performances do DJ Carlinhos, da cantora Damiana Velasco, do DJ Cleytinho e da jovem revelação Samilly Costa, esquentando o clima para o restante da programação.

Nesta sexta-feira (25), o evento continua com diversas atrações. As atividades agropecuárias ocorrem das 8h às 12h e das 14h às 22h. A Feira da Economia do Mar abre às 13h e segue até as 20h. À noite, o tradicional rodeio começa às 20h30, e quem assume o comando do palco principal é a banda Raça Negra, trazendo clássicos do samba romântico e pagode que marcaram gerações.

A Expo Macaé segue até terça-feira (29), data em que a cidade comemora seus 212 anos de emancipação. O evento reúne entretenimento, cultura, gastronomia e negócios, consolidando-se como um dos maiores do interior fluminense.