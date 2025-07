Prefeitura divulga resultado final dos cursos de qualificação profissional em parceria com a Firjan/Senai - Foto: Douglas Smmithy

Prefeitura divulga resultado final dos cursos de qualificação profissional em parceria com a Firjan/SenaiFoto: Douglas Smmithy

Publicado 25/07/2025 14:31 | Atualizado 25/07/2025 14:34

Macaé - Moradores de Macaé já podem consultar o resultado final dos cursos de qualificação profissional oferecidos por meio de uma parceria entre a Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e a Firjan/Senai. A iniciativa contempla sete capacitações técnicas gratuitas, com 150 vagas destinadas à população local, e tem como objetivo fortalecer a empregabilidade e preparar mão de obra qualificada para o setor produtivo.

As formações oferecidas incluem as áreas de pintura industrial, soldagem, caldeiraria, controle de produção e logística. Os cursos serão ministrados presencialmente na unidade do Senai em Macaé, com atividades práticas e teóricas, conforme os padrões de segurança e excelência da instituição formadora.

Para a secretária executiva de Qualificação Profissional, Rebeca Madureira, a parceria representa um avanço importante na construção de políticas públicas de inserção profissional. “Investir em qualificação é garantir oportunidades reais para os nossos cidadãos. A colaboração com a Firjan/Senai potencializa nossos esforços e leva dignidade a centenas de famílias”, afirmou.

A primeira convocação para matrícula será realizada nesta sexta-feira (25), seguida de uma segunda chamada prevista para o dia 31 de julho. O processo deve ser acompanhado pelo site oficial da Prefeitura. As matrículas serão presenciais, na sede da Secretaria, localizada na Rua Alfredo Backer, nº 363, no Centro. Os candidatos convocados deverão apresentar documento de identidade com foto e CPF, originais e cópias.