Publicado 25/07/2025 22:10

Macaé - As fortes chuvas que atingiram Macaé na noite desta sexta-feira (25) obrigaram o adiamento do rodeio que aconteceria no Parque de Exposições Latiff Mussi, dentro da programação da 41ª Expo Macaé. O cancelamento foi anunciado oficialmente pela Companhia de Rodeio Tony Nascimento e confirmado pela Secretaria de Agroeconomia do município.



Às 18h54, o site da Prefeitura de Macaé publicou uma nota da Secretaria Executiva de Defesa Civil, alertando para a possibilidade de chuvas moderadas acompanhadas de ventos fortes e rajadas, além de raios. O aviso é válido até este sábado, dia 26, e aponta a presença de áreas de instabilidade na região, com potencial para pancadas de chuva mais intensas.



A decisão de suspender apenas as competições da noite de sexta foi tomada em razão da segurança do público e dos participantes. Segundo os organizadores, as demais atividades da Expo Macaé seguem mantidas até o encerramento, previsto para o dia 29 de julho.



A Defesa Civil recomenda que, em caso de emergência, os moradores entrem em contato pelos números 199 ou (22) 99103-4275, via WhatsApp. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.

