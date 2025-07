Salários dos servidores públicos são antecipados em seis dias e devem aquecer o comércio durante o feriado e a Expo Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Salários dos servidores públicos são antecipados em seis dias e devem aquecer o comércio durante o feriado e a Expo Macaé Foto: Douglas Smmithy

Publicado 25/07/2025 14:42

Macaé - A Prefeitura de Macaé antecipou o pagamento dos salários dos servidores municipais, movimentando R$ 86 milhões na economia local. A folha, inicialmente prevista para o dia 31, foi paga nesta sexta-feira (25), seis dias antes do habitual. A decisão foi comunicada pelo prefeito Welberth Rezende, como forma de valorizar os trabalhadores do município e incentivar o comércio às vésperas do feriado pelos 212 anos de emancipação da cidade.

"Estamos antecipando o pagamento para que os servidores tenham tranquilidade para aproveitar os festejos com suas famílias. Além disso, essa medida fortalece o comércio local e reforça o nosso compromisso com quem cuida da cidade todos os dias", declarou o prefeito.

O pagamento cai no bolso em um momento estratégico, já que a cidade vive o clima da Expo Macaé 2025, que segue até o dia 29 com shows, rodeios e atrações diversas. A expectativa é que o dinheiro circule principalmente em setores como alimentação, lazer e serviços.

Para o secretário municipal de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, a antecipação simboliza mais do que pontualidade. “A cidade faz aniversário, mas quem recebe o presente é o servidor. Isso demonstra responsabilidade com as contas públicas e respeito com os trabalhadores”, afirmou.

A medida também reforça o compromisso da administração com uma política fiscal equilibrada e com foco na valorização do funcionalismo público.