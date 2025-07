Estabelecimentos de Macaé passam por fiscalização na nova fase da Operação Rastreio contra comércio ilegal de celulares - Foto: Divulgação

Estabelecimentos de Macaé passam por fiscalização na nova fase da Operação Rastreio contra comércio ilegal de celularesFoto: Divulgação

Publicado 25/07/2025 14:45

Macaé - Lojas e pontos de venda de celulares em Macaé foram alvos de mais uma fase da Operação Rastreio, realizada nesta sexta-feira (25). A ação, conduzida pela Polícia Civil com apoio do Procon municipal, tem como foco coibir práticas criminosas ligadas ao roubo, furto e receptação de aparelhos eletrônicos.

Durante a operação, agentes vistoriaram diversos estabelecimentos com o objetivo de identificar irregularidades e orientar os comerciantes sobre a necessidade de cumprir a legislação. Representantes do Procon reforçaram a importância da emissão da nota fiscal no ato da compra e alertaram a população para desconfiar de ofertas com preços abaixo do mercado.

Segundo os órgãos envolvidos, a iniciativa representa o compromisso das instituições com a segurança pública e a proteção dos consumidores. Em caso de roubo ou furto, é fundamental registrar o boletim de ocorrência e solicitar à operadora o bloqueio do IMEI, número de identificação do aparelho.

A parceria entre Procon e Polícia Civil deve continuar com novas ações, buscando garantir um comércio mais transparente e seguro para os moradores da cidade.