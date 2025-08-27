Motocicleta foi apreendida por agentes da Operação Segurança Presente no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 19:06 | Atualizado 27/08/2025 19:07

Macaé - Uma equipe da Operação Segurança Presente apreendeu, na manhã desta terça-feira, uma motocicleta com sinal identificador adulterado no Centro de Macaé. O veículo foi flagrado com a placa coberta enquanto era conduzido por um homem, que acabou sendo abordado pelos agentes.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram porções de entorpecentes em posse do suspeito. A consulta ao sistema revelou que ele já tinha anotação criminal por tráfico de drogas. Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e a ocorrência registrada na 123ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado por posse e uso de drogas.

A ação faz parte da rotina de patrulhamento da Operação Segurança Presente, que atua no município com foco no reforço da segurança, prevenção de crimes e apoio à população em áreas de maior movimentação.