Motocicleta foi apreendida por agentes da Operação Segurança Presente no Centro de MacaéFoto: Divulgação
Motocicleta com placa adulterada é apreendida durante patrulhamento no Centro de Macaé
Agentes da Operação Segurança Presente localizaram droga com suspeito já conhecido por envolvimento com tráfico de entorpecentes
Motocicleta com placa adulterada é apreendida durante patrulhamento no Centro de Macaé
Agentes da Operação Segurança Presente localizaram droga com suspeito já conhecido por envolvimento com tráfico de entorpecentes
Inscrições abertas para curso de Voluntários da Defesa Civil em Macaé
Programa prepara cidadãos para agir em desastres e situações de emergência
Macaé promove ações educativas para a Semana Nacional do Trânsito
Campanha busca conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre a importância de desacelerar
Frade avança em saneamento: moradores podem conectar imóveis à nova rede de esgoto
Conexão domiciliar é essencial para saúde pública e preservação ambiental na região
Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Macaé
Ação rápida resultou na apreensão de drogas e dinheiro
Polícia Civil prende suspeito de série de assaltos em Macaé
Homem conhecido como Jamaica é acusado de praticar roubos em diferentes bairros em apenas três dias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.